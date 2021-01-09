SEB предоставил кредит в 15 млн евро на развитие Biotechpharma в США

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Банк SEB предоставил кредит в размере 15 млн евро на развитие компании научных иследований в областях естественных наук и генной инженерии Biotechpharma в США. Весь объем инвестиции составит 34 млн евро.

Biotechpharma вместе с предприятием группы Northway Biotech Inc. в этом году намерена завершить второй этап строительства центра услуг в штате Массачусетс, сообщает SEB.

«Спрос на наши услуги стремительно растет, заказчиков становится больше, а находясь ближе к своим клиентам в США, мы можем еще лучше удовлетворять их потребности», — сказал для пресс-релиза председатель правления Biotechpharma Владас Бумялис.