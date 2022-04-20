Нет альтернативы возврату нелегалов в страны их происхождения — Абрамавичюс

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По истечение возможного срока задержания иностранцев, нелегально въехавших в Литву, единственная альтернатива — вернуть их в страну происхождения, считает заместитель министра внутренних дел Арнольдас Абрамавичюс.

«Альтернативы процедуре возврата нет. Насколько это эффективно с отдельными странами, это уже вопрос», — сказал Абрамавичюс на заседании Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Сейма в среду.

По его словам, несмотря на то, что летом у значительного количества мигрантов истечет возможного срока содержания под стражей в 12 месяцев, ситуация не должна существенно измениться.

«В июле, вероятно, будет 12 месяцев с прибытия в Литву. Мало что изменится. Этот срок может быть продлен индивидуальными судебными решениями до 18 месяцев в связи с ограничением передвижения, а не с задержанием, а ограничением передвижения. Всем этим лицам придется пройти процедуру возврата», — сказал замминистра.

Закон предусматривает, что иностранец не может быть задержан в Литве более чем на шесть месяцев, за исключением случаев, когда он или она не будет сотрудничать с целью его высылки из Литвы или не получит необходимые документы. В таких случаях срок содержания под стражей может быть продлен на дополнительный срок, не превышающий 12 месяцев.

По словам директора Департамента миграции Эвелины Гудзинскайте, некоторым иностранцам теперь разрешен выезд из города.

По данным заместителя министра внутренних дел, в настоящее время в пяти центрах регистрации иностранцев проживает около 2,7 тыс. нелегальных мигрантов, обрабатывается около 70 заявлений о предоставлении убежища.

По его словам, около 1 тыс. мигрантов согласились вернуться домой добровольно.

«Приходится признать, что достигнут определенный предел, когда те, кто хотел вернуться, уже воспользовались этой возможностью, и уже очень сложно убедить других, что они должны вернуться добровольно.Они надеются, что если не через 12 месяцев, то через 18 месяцев их статус изменится», — сказал он.

Однако замминистра подчеркнул, что альтернативы возвращению нет, по его словам, при отсутствии возможности вернуть иностранца в страну происхождения, только через пять лет может начаться его интеграция и выдача временного вида на жительство.

«У нас достаточно времени, чтобы завершить эти процедуры. Еврокомиссия действительно усердно работает над возвращением», — сказал Абрамавичюс.

В прошлом году из Беларусь в Литву нелегально попали почти 4,2 тысячи мигрантов.

Литва и страны Запада обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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