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Транспорт

В прошлом году значительно выросла аварийность на дорогах

Фото BFL/Кястутиса Ванагаса

В прошлом году значительно выросла аварийность на дорогах.

Не только данные дорожной полиции Литвы, которая фиксирует дорожно-транспортные происшествия с трагическими последствиями, но и статистика страховщиков, отражающая даже незначительные происшествия, показывают то же самое — в прошлом году уровень несчастных случаев в стране увеличился.

Страховая компания ВТА в 2019 году зарегистрировала 11,8 тыс. аварий с участием легковых автомобилей, что на 20% больше, чем в 2018 году. Существенно количество аварий увеличилось в Алитусе, Шяуляй и Панявежисе.

«Наиболее распространенными причинами прошлогодних аварий являются несоблюдение безопасной дистанции, превышение скорости и рискованное маневрирование на дороге. Эти причины во многих случаях связаны с отсутствием уверенности в навыках вождения и недостаточной концентрацией за рулем», — говорит Андрюс Жюкялис, руководитель отдела экспертизы BTA.

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В 2019 году в среднем ущерб, нанесенный одной аварией легкового автомобиля, зарегистрированной компанией, увеличился незначительно- примерно до 900 евро.

Большинство ДТП —  в больших городах

Как и каждый год, крупные города страны отличались наибольшим количеством несчастных случаев. В 2019 году страховая компания зарегистрировала 3182 несчастных случая в Вильнюсе (на 17% больше, чем в 2018 году), 2110 в Каунасе (на 20% больше) и 1198 (на 21% больше) в Клайпеде. По данным страховой компании, в 2019 году число несчастных случаев в крупных литовских муниципалитетах сократилось только в Таурагском и Утянском районах — на 20 и 11 процентов соответственно.

Статистика показывает, что количество автомобилей и интенсивность движения не оказывают существенного влияния на уровень аварийности. Гораздо более важным фактором является сознательность всех участников дорожного движения — водителей автомобилей, мотоциклов, велосипедов и скутеров, а также пешеходов. По словам эксперта, значительное количество аварий происходит, когда водители занимаются посторенней деятельностью. Специалисты советует всем водителям следовать правилам дорожного движения, воздержаться от каких-либо действий, кроме управления транспортным средством.

По данным Службы дорожной полиции Литвы, в 2019 г. на дорогах произошло 3289 дорожных происшествий, в которых пострадали люди. Количество аварий увеличилось на 12,4%, а число погибших — на 6,4%  до 184 человек.

Число автомобильных краж в Литве сокращается, однако ущерб, который наносят воры, растет. По данным страховой компании If, на потребности рынка быстро реагируют и воры, выбирая все более дорогостоящие детали и системы, но самыми популярными предметами краж остаются зеркальца, передние фары, системы мультимедиа. В новых автомобилях воров привлекают также системы парковки и подушки безопасности. По данным полиции, часто воруют аккумуляторы и топливо.

По данным компании If, среди автомобилей 2019 или 2018 года выпуска  воров чаще всего привлекают внедорожники Volkswagen Tiguan, Audi Q7 и Volvo XC60. Среди автомобилей 2016-2017 годов воры чаще всего выбирают детали от Audi A4, Audi Q7 и Lexus RX450h. Из более старых автомобилей 2009-2014 годов воры чаще всего выбирают Volkswagen Passat, BMW 3 и 5 серии, также BMW X5, BMW X3, Mercedes-Benz GLK, Audi A6. Среди моделей автомобилей старше 10 лет от воров чаще всего страдают Lexus RX400h, BMW X5, Toyota Avensis.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ

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