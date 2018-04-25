Детские сады столицы подорожали. Изменился порядок оплаты за питание

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С начала этого года вильнюсцам придется платить дороже за детсады. Помимо этого изменился и порядок оплаты за питание, если ребенок заболел.

Новые счета за питание в детских садах, которые будут больше прежних, родители получат уже в феврале.

Согласно новому порядку, если ваш ребенок заболел, то не платить за питание можно будет только спустя два дня, а не со дня болезни, как это было раньше. Помимо этого небольшая часть денег будет выделяться и на обслуживание кухонного оборудования.

Согласно порядку, который действовал ранее, деньги, собранные на питание, могли быть выделены только на питание и закупку продуктов.