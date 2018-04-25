Детские сады столицы подорожали. Изменился порядок оплаты за питание

С начала этого года вильнюсцам придется платить дороже за детсады. Помимо этого изменился и порядок оплаты за питание, если ребенок заболел.
Новые счета за питание в детских садах, которые будут больше прежних, родители получат уже в феврале.
Согласно новому порядку, если ваш ребенок заболел, то не платить за питание можно будет только спустя два дня, а не со дня болезни, как это было раньше. Помимо этого небольшая часть денег будет выделяться и на обслуживание кухонного оборудования.
Согласно порядку, который действовал ранее, деньги, собранные на питание, могли быть выделены только на питание и закупку продуктов.
Соответствующее решение об этих изменениях столичный горсовет принял еще в декабре прошлого года. В этом решении сказано, что «плата за питание уходит на само питание (покупку продуктов), а также может быть направлена на обслуживание кухонного оборудования. Также не более 10% от этой суммы может быть выделено на усовершенствование процесса приготовления пищи и другие цели».
Родители обеспокоены новым порядком оплаты за питание в том случае, если ребенок заболел. Раньше родители освобождались от платы за питание с самого первого дня болезни. Согласно новому порядку, родители от него освобождаются только с третьего дня болезни.
Представитель столичного самоуправления Алина Ковалевская напомнила, что ценовые нормы на питание не менялись с 2010 года. По ее словам, за 9 лет подорожали все продукты питания, поэтому детским садам тяжело обеспечить качественное детское питание, которое соответствовало бы установленным нормам.
Что же касается платы за питание в случае болезни, то это сделано для того, чтобы родители не злоупотребляли детскими болезнями, а такие случаи, по словам Алины Ковалевской, случались сплошь и рядом. Что же касается финансирования учреждений дошкольного образования, то представитель Вильнюсской мэрии заверила, что оно не уменьшится.
Информация «ЛК», BNS,vilnius.lt
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