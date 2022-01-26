Никаких изменений в названии Представительства тайванцев не планируется – Ландсбергис

Gabrielius Landsbergis/ Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Литва не рассматривает никаких изменений в названии Представительства тайванцев, заявил министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

«Нет, таких намерений нет, нет никаких планов по официальному названию, я уже не раз говорил», – заявил Ландсбергис журналистам в Сейме в среду.

Так он прокомментировал сообщение информационного агентства Reuters о том, что Литва предлагает изменить перевод названия Тайваньского представительства в Вильнюсе на китайский язык, чтобы снизить накал спора с Китаем.

«Если нет цитаты, нет цитаты, нет источников, очень сложно комментировать такие ходячие слухи», — сказал Ландсбергис.

Министр иностранных дел также опроверг, что обсуждал планы по изменению названия тайваньской миссии с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

По его словам, в ходе беседы с президентом обсуждалось, что необходимо выдвигать позицию о том, что Литва не совершила никаких противоправных действий, позволив действовать в стране представительству тайванцев.

«Наоборот, мы говорили о применяемых против Литвы незаконных и необходимости найти способ уменьшить такие действия, что требует поддержки Европейского Союза, а также говорили о национальных инструментах Литвы по снижению рисков», — сказал Ландсбергис.

На вопрос о том, может ли быть рассмотрено изменение называния представительства в китайском языке мандарине, Ландсбергис сказал, что это не является решением Литвы.

«Речь не идет ни о каких официальных изменениях. Название на языке мандарин не является решением Литвы, мы об этом ни с кем не договаривались, это чисто решение тайванцев. Мы возможно можем обсуждать это с ними», – сказал Ландсбергис.

«Я не могу ответить на этот вопрос», – сказал он журналисту в ответ на то, обсуждается ли это с тайванцами.

«Могу привести пример – в Брюсселе название представительства Тайбэя написна по-английски, там написано, что это представительство Тайваня. Иначе говоря, наши новые друзья выбирают различные способы того, как они сообщают о своем представительстве неофициально, и делают они это разными способами», – сказал глава МИД.

Агентство новостей Reuters сообщило, ссылаясь на анонимные источники, что министр иностранных дел Ландсбергис предложил президенту Науседе назвать миссию на китайском языке «Представительством людей Тайваня»

На прошлой неделе министр заявил, что деэскалации спора с Пекином планируется добиться прежде всего путем предупреждения Пекина о правовых последствиях его действий против Литвы.

Отношения между Литвой и Китаем значительно ухудшились после того, как Вильнюс разрешил Представительству тайванцев работать в стране под названием острова. Эксперты говорят, что китайское название миссии звучит как «Тайваньское представительство». Пекин видит в этом попытки Тайваня действовать как независимое государство. В других странах такие представительства работают под названием столицы острова — Тайбэя.

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