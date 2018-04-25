Нищета отступает?

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По данным Департамента статистики, в Литве за чертой абсолютной бедности в прошлом году жили около 215 тыс. человек – доходы одного жителя не превышали 251 евро в месяц, а семьи из двух родителей и двух детей до 14 лет – 527 евро. Уровень абсолютной бедности в 2019 году составлял 7,7%, что на 3,4 пункта меньше, чем в 2018 году, сообщает BNS.

Между тем в прошлом году на грани бедности находились около 576 тыс. человек, или 20,6%, – за год этот показатель сократился на 2,3 пункта.

Согласно данным Евростата, в 2018 году средний показатель уровня бедности в ЕС был 17,1%.

Директор департамента статистики Юрате Петраускене отметила, что наиболее значительно абсолютный показатель бедности улучшили выросшие социальные выплаты.

Между тем эксперты считают, что в этом году в связи коронавирусом ситуация кардинально изменилась. Так, представитель благотворительной организации «Продовольственный банк» отмечает, что увеличилось количество обращающихся за помощью, особенно тяжело одиноким родителям, воспитывающим детей. В Литве основная масса рабочих мест — в сфере обслуживания. В период карантина эти учреждения не работали, люди остались без средств к существованию, им пришлось рассчитывать лишь на бесплатный обед в благотворительной организации.

Премьер Литвы: Тенденции оптимистичные

Комментируя данные статистики, премьер Саулюс Сквярнялис заявил, что тенденция настраивает на оптимизм, однако, по его словам, следует искать новые меры для дальнейшего сокращения бедности.

«Тенденция вызывает оптимизм, но мы обязаны и далее искать новые средства для того, чтобы поддержать наиболее уязвимых членов общества», – написал премьер в социальной сети Фейсбук.

«Некоторые коллеги называли наши меры, социально ориентированные как на детей, так и на пожилых людей, популистскими, сомневались в их ценности в деле сокращения бедности в стране. Я никогда не соглашусь с такими оценками», – добавил премьер.

Сокращается социальное неравенство

Снижение уровня бедности, сокращающееся социальное неравенство — это результат проводимой государством социальной политики, утверждает экономист Римантас Рудзкис.

«Что значит утверждение о том, что уменьшается доля людей, живущих за чертой бедности? Сокращается социальное неравенство. На самом деле становится все меньше тех, кто получает минимальные доходы. Это отчасти связано с налоговой системой, но прежде всего — с государственной помощью, с повышением пенсий, выплат», – сказал BNS профессор Вильнюсского университета Р. Рудзкис.

По его словам, эти данные демонстрируют усилия власти поддержать самые бедные слои населения.

«Что можно сказать об этом правительстве? По крайней мере, у меня не возникает сомнения в том, что оно социально ориентировано. Оно на самом деле старается увеличивать помощь государства наиболее бедным», – считает экономист.

По его словам, можно задаваться вопросом о том, не тормозит ли Литва экономический рост, стараясь сократить социальное неравенство. Однако Р. Рудзкис подчеркивает, что, во-первых, Литве уже давно надо было озаботиться положением неимущих граждан, а, во-вторых, поощрение инвестиций не обязательно должно противоречить социальной политике.

Уровень риска бедности все еще высок

В связи с тем, что в прошлом году в Литве сократилось число людей, живущих за чертой бедности, литовский президент Гитанас Науседа говорит, что тенденции радуют, однако уровень риска бедности все еще остается высоким, сообщает BNS.

Обнародованные Департаментом статистики показатели бедности за 2019 год свидетельствуют, что мы движемся в хорошем направлении. Это радует. Но вместе с тем мы должны быть реалистами — уровень риска бедности все еще остается очень высоким. Он заметно выше среднего показателя Евросоюза, написал президент в Фейсбуке.

«Инвестиции, о которых было договорено в Европейском совете, позволяют Литве по-другому оценивать потенциал национального бюджета. В преддверии выборов в Сейм нам следует обратить внимание не только на то, что предлагают партии в сфере раздела и передела, но и на предлагаемые ими дорожные карты в экономике и инновациях. Иначе мы будем постоянно топтаться на месте или ходить по кругу», — написал он.

«Что значит 20,6% жителей, находящихся за чертой бедности? Это 576 тыс. человек — слишком много, чтобы можно было успокоиться. Примерно численность населения Вильнюса финансово не сводит концы с концами!» — пишет Г. Науседа.

По его словам, уровень риска бедности работающих граждан почти не снизился, слишком велико и неравенство доходов.

Президент также отмечает, что самым высоким уровень риска бедности остается среди пенсионеров, однако позитивно то, что этот показатель за год улучшился.

Информация «ЛК», BNS