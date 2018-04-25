Норвегия сократит добычу нефти впервые за 18 лет

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Один из крупнейших производителей нефти Европы сократит добычу нефти впервые за 18 лет. Начиная с июня Норвегия сократит добычу на полгода, пишет Интерфакс.

Планируется, что в июне добыча нефти сократится на 250 тыс. б/с, и еще на 134 тыс. б/с во втором полугодии 2020 года. Кроме того, Норвегия отложит на 2021 год запуск некоторых проектов по добыче.

«Таким образом, общая добыча в декабре 2020 года будет на 300 тыс. баррелей меньше в сутки, чем первоначально планировалось компаниями. Эта мера будет действовать до конца года», — подчеркнула министр нефти страны Тина Бру

Норвегия стала последней страной из крупных производителей нефти, принявших решение о сокращении добычи нефти.

Ранее стало известно, что Саудовская Аравия не стала дожидаться 1 мая и начала сокращать уровень добычи нефти до вступления в силу сделки ОПЕК+.

Общий объем снижения в рамках ОПЕК+ должен составить 9,7 млн баррелей.