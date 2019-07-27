Новое приложение превращает селфи в классический портрет

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Обнаружено новое приложение aiportraits.com, которое создает из селфи людей классические портреты. При этом программное обеспечение не просто вставляет лица на фотографиях в новый антураж, но заимствует черты лица и перевоплощает селфи в нечто совершенно новое. Об этом пишет The Verge.

По информации издания, в приложении задействуется искусственный интеллект. Также известно, что ПО не крадет и не сохраняет личные данные пользователей, но оперативно удаляет их личные снимки после использования.

Приложение создает портреты в разной манере, используя стилистику художников от Рембрандта до ван Гога. Алгоритм ознакомлен с 45 тысячами портретов художников-классиков и визуализирует лица пользователей в искусственном масле, акварели или чернилах.

В итоге создается уникальное изображение, с учетом специфики внешности каждого из юзеров.Ранее сообщалось, что пользователей FaceApp предупредили о рисках, связанных с использованием приложения FaceApp.