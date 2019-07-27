В вильнюсских парках установят ловушки для клещей

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Вильнюсское самоуправление рассматривает возможность установки ловушек для клещей в городских парках

«В этом нет ничего удивительного. Ловушка- это коробка на основе сухого льда со встроенным холодным льдом. Принцип действия прост: лед, когда тает, становится центром притяжения для клещей», — сказал Валдас Бенкунскас, вице-мэр столицы.

В пятницу в Сейме состоялась дискуссия по клещевым болезням и их профилактике, вице-мэр представил столичную программу по борьбе с клещами.

Мэрия Вильнюса планирует установить клещевые ловушки в четырех городских парках в конце августа. Ловушки планируется установить в парках Вингис, Сказок, Йомантаса и Лужю.

«Мы не ставим перед собой цель поймать всех клещей в Вильнюсе, но опробуем это приспособление», — сказал вице-мэр.

По словам В. Бенкунскаса, пока ловушки не закуплены, проводятся консультации.

В то же время, Милда Жигутене, энтомолог Центра инфекционных болезней и СПИДа (ULAC), сказала, что эта мера не будет эффективной.

«Вы наверняка поймаете комаров и прочую всячину, которые послужат науке, но я очень сомневаюсь, что клещ попадет в вашу коробку», — сказала г-жа Жигутене.

По данным ULAC, в этом году в Литве клещевым энцефалитом заболел 99 человек, что на 38 больше, чем за тот же период прошлого года.