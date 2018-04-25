Новой коалиции предстоит соответствовать высочайшим стандартам политэтики — Г. Ландсбергис

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Новая правоцентристская коалиция должна будет соответствовать высочайшим стандартам прозрачности и политической этики, сказал лидер крупнейшей коалиционной партии — консерваторов.

«Президиум утвердил принципы, которые должны быть отражены в будущем договоре о коалиции», — сказал Габриэлюс Ландсбергис после заседания президиума партии Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛХД).

По его словам, эти принципы — прозрачность и высочайшие стандарты политической этики.

«У нас было немало замечаний к нынешнему правительству именно по этим аспектам, и мы считаем, что чтобы продемонстрировать различия, иное правительство, прежде всего нужно отразить это», — сказал Г. Ландсбергис.

Говоря о первоочередных предстоящих задачах, Г. Ландсбергис назвал управление ситуацией с коронавирусом, необходимость пересмотра принятого уходящим правительством Плана ДНК экономики, подписание национального соглашения об образовании, обеспечение всех необходимых услуг здравоохранения, полный бойкот Белорусской АЭС (БелАЭС) и др.

По словам лидера консерваторов, принципиальной установкой во внутренней и внешней политике будет уважение к демократическим ценностям, свободе слова и верховенству права.

«Мы будем активно высказываться против каких бы то ни было нарушений прав человека и демократических свобод и будем защищать тех, кто борется за свободу во всем мире — от Беларуси до Тайваня», — сказал он.

В сфере правотворчества консерваторы намерены придерживаться заявленного в предвыборной программе принципа «меньше — это больше».

«Правовые акты будут создаваться неспешно, с приоритетом качества, а не количества, основное внимание будет уделяться оценке воздействия и обсуждению проектов с общественными группами и привлечению экспертов», — говорится в решении президиума.

В числе принципов, которыми новые правящие намерены руководствоваться — уважение к конституционным правам СМИ получать и распространять информацию.

Партии, которые сформируют будущую правящую коалицию, намерены представить кандидатуре в премьеры Ингриде Шимоните свои предложения по коалиционному договору.

Она выращила надежду, что консерваторы, либералы и Партия труда примерно в течение двух недель смогут договориться и относительно персонального состава будущего кабмина.

Как сказала журналистам И. Шимоните, они надеются назвать всех претендетов на министерские позиции еще до начала работы сейма нового созыва.

И. Шимоните сказала, что выбор кандидатур министров будет обусловлен личной компетентностью, так как у СО — ЛХД не наметила себе конкретные министерства, которые хотела бы получить в управление.

Кандидат в премьеры также отметила, что необязательно Минздрав должен возглавлять медик, а Министерство образования — педогог.