default image
В статусе безработного

Подробнее...
default image
В угоду велосипедистам

Подробнее...
default image
Как распознать банковского мошенника?

Подробнее...
default image
Налог на недвижимость

Подробнее...
default image
Суицид: кто в группе риска

Подробнее...
default image
Литву не пугает жесткий «брекзит»

Подробнее...
default image
Энергетические инновации

Подробнее...
default image
Семейка

Подробнее...
default image
Инга Машкарина: Спектакль никого не оставит равнодушным

Подробнее...
default image
Новый этап интеграции ромов

Подробнее...
default image
Драма «Стрельцов» - рожден, чтобы стать звездой футбола

Подробнее...
default image
Альтернатива газовому баллону

Подробнее...
default image
Экономический спад в Литве – один из самых незначительных в ЕС

Подробнее...
default image
Создание Государственного банка развития

Подробнее...
default image
Новшества в школах Литвы

Подробнее...
default image
На коронавирусном фронте

Подробнее...
default image
«Влюбленные берега» должны вернуться

Подробнее...
default image
Бюджет студента

Подробнее...
default image
Пророк Захария и праведная Елисавета

Подробнее...
default image
Инвестиционный климат в Литве

Подробнее...
default image
«Невидимые» волны эмиграции

Подробнее...
default image
Последняя сессия этого созыва

Подробнее...
default image
Осенней распродажи Jamam не будет

Подробнее...
default image
Цены в странах Балтии

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс: заявления Беларуси - неадекватны

Подробнее...
default image
Прогнозы по поводу глобального потепления хуже, чем казалось прежде

Подробнее...
default image
Оформлять визы иностранным родственникам россиян станет проще

Подробнее...
default image
Меняются требования к маскам : при входе в бар или кафе нужно надевать, внутри - уже нет

Подробнее...
default image
В Средиземном море и Атлантике задержали почти 200 нелегалов

Подробнее...
default image
ЕС созовет в 2021 году мировой саммит по здравоохранению

Подробнее...
default image
Около 20 % лифтов многоквартирных домов находится в аварийном состоянии

Подробнее...
default image
ВОЗ: Закрытие школ должно быть крайней мерой

Подробнее...
default image
В Португалии вновь ввели режим ЧС из-за коронавируса

Подробнее...
default image
А.Вярига: Латвия не сделала исключения, по приезде литовцам нужно будет изолироваться

Подробнее...
default image
Туроператоры Tez Tour и Novaturas возобновляют полеты на Кипр

Подробнее...
default image
Р. Тамашунене: изменений на границе с Беларусью нет, движение осуществляется обычно

Подробнее...
default image
В США отказались от скрининга на COVID-19 прибывающих пассажиров

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: если Беларусь закроет границы, Литва и Польша поступят также

Подробнее...
default image
В Латвии запретили георгиевскую ленту

Подробнее...
default image
Пересечение границы с Беларусью проходит как обычно – командующий погранслужбы

Подробнее...
TOP,Образование,Общество

Новшества в школах Литвы

Фото pixabay.com

В этом учебном году намечено увеличить количество уроков физкультуры для семиклассников, планируют принять 100 новых помощников учителя, удаленно заниматься дети будут не только во время пандемии, информатику будут преподавать и ученикам начальной школы, сообщает BNS. 

Министерство образования, науки и спорта сообщило, что в этом году у семиклассников появится дополнительный урок физкультуры, т.е. всего будет три урока физкультуры в неделю. Кроме того, появятся 100 новых помощников учителей. Они будут работать с учениками, которым требуется индивидуальный подход. 

Осенью планируют приобрести 400 планшетных компьютеров, 13 интерактивных мобильных столов и 40 комплектов мультисенсорного оборудования. Для 100 школ, которые испытывают программу преподавания информатики в начальных классах, были куплены планшеты, 175 комплектов развивающих роботов, больше 200 других комплектов интерактивного обучения, 10 интерактивных мониторов на подставках. По данным министерства, учителям раздали 2800 переносных компьютеров. Дополнительно приобрели еще 600 переносных компьютеров для школ, в которые пришли новые учителя. В этом году в планах появился новый раздел — организация процесса удаленного обучения. Школы могут проводить часть уроков удаленно: в 5–8 классах до 10% времени, а в 9–10, I–IV гимназических – до 30%.

Информация «ЛК», BNS 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.