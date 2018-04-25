Новшества в школах Литвы

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В этом учебном году намечено увеличить количество уроков физкультуры для семиклассников, планируют принять 100 новых помощников учителя, удаленно заниматься дети будут не только во время пандемии, информатику будут преподавать и ученикам начальной школы, сообщает BNS.

Министерство образования, науки и спорта сообщило, что в этом году у семиклассников появится дополнительный урок физкультуры, т.е. всего будет три урока физкультуры в неделю. Кроме того, появятся 100 новых помощников учителей. Они будут работать с учениками, которым требуется индивидуальный подход.

Осенью планируют приобрести 400 планшетных компьютеров, 13 интерактивных мобильных столов и 40 комплектов мультисенсорного оборудования. Для 100 школ, которые испытывают программу преподавания информатики в начальных классах, были куплены планшеты, 175 комплектов развивающих роботов, больше 200 других комплектов интерактивного обучения, 10 интерактивных мониторов на подставках. По данным министерства, учителям раздали 2800 переносных компьютеров. Дополнительно приобрели еще 600 переносных компьютеров для школ, в которые пришли новые учителя. В этом году в планах появился новый раздел — организация процесса удаленного обучения. Школы могут проводить часть уроков удаленно: в 5–8 классах до 10% времени, а в 9–10, I–IV гимназических – до 30%.

Информация «ЛК», BNS