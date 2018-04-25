Новые познавательные тропы

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Дирекция Павильнисского и Вяркяйского региональных парков приглашает посетить новые прогулочные тропы. Обе тропы живописны, возвращают в прошлое.

Познавательная тропа в региональном парке Вяркяй называется «Тропа старинных деревень». Путешествуя по ней, вы посетите старинные деревни на окраинах Вильнюса: Турнишкес, Ставишкес, Науйойи Вяркяй и другие. 10-километровая тропа пролегает по территории Вильнюсской гидроэлектростанции, строительство которой было начато в межвоенный период, но так и не было закончено. Эта пешая тропа проходит по узким лесным тропинкам, по холмистой местности Вяркяйского регионального парка.

Другая новая прогулочная тропа на окраине регионального парка Нерис длиной всего 1 км, но она порадует необычными пейзажами. Здесь вы увидите не только Рокантишкское городище, но и узнаете, что такое городища вообще, для чего их использовали в Литве.