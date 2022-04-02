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Новый противоминный корабль поступит в Литву самое раннее в конце следующего года

Фото kariuomene.lt

Третий корабль противоминного противодействия ВМС Литвы должны получить самое раннее в конце следующего года, однако с войной в Украине эта покупка не связана, укрепляет свой флот и Польша. 

На пресс-конференции в четверг собравшиеся на ежегодную конференцию командующие ВМС Литвы, Латвии, Эстонии и Польши рассказали о планах на будущее. 

«Располагая третьим кораблем, ВМС Литвы смогут в полном объеме выполнять цели и задачи по разминированию, которые ставит НАТО», — сказал журналистам в Клайпеде командующий ВМС Литвы Гедрюс Пременяцкас. 

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По его словам, точная дата, когда корабль придет в Клайпеду, неизвестна, но предварительно это намечено на конце 2023 года или начало 2024 года. 

«Судно полностью переделывается в соответствии с нашими потребностями, реактивируется с новым оборудованием, новыми системами. Это не строительство нового корабля», — сказал Пременяцкас. 

С использованием старого корабельного корпуса и полностью нового оборудования корабль будет смонтирован в Соединенном Королевстве. 

Этот корабль ВМС Литвы получит в дополнение к уже имеющимся двум кораблям противоминного противодействия Kursis и Skalvis.

По словам Пременяцкаса, приобретение корабля не связано с нынешней геополитической ситуацией. 

На ежегодную конференцию командующих флотами Балтийского моря впервые приглашен и командующий ВМС Польши. 

Цель этой встречи — синхронизировать действия, полномочия, планы балтийских флотов. 

На встрече офицеры также обсудили ситуацию с безопасностью из-за войны России в Украине. 

Флоты стран Балтии в ближайшее время планируют ежегодные учения Open Spirit. Участники этих учений по разминированию будут выполнять задачи по поиску, локализации и обезвреживанию оставшихся со времен Первой мировой войны боеприпасов. 

В этом году состоятся и крупные учения кораблей НАТО Baltops под командованием флота США. 

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