Новый противоминный корабль поступит в Литву самое раннее в конце следующего года

Третий корабль противоминного противодействия ВМС Литвы должны получить самое раннее в конце следующего года, однако с войной в Украине эта покупка не связана, укрепляет свой флот и Польша.
На пресс-конференции в четверг собравшиеся на ежегодную конференцию командующие ВМС Литвы, Латвии, Эстонии и Польши рассказали о планах на будущее.
«Располагая третьим кораблем, ВМС Литвы смогут в полном объеме выполнять цели и задачи по разминированию, которые ставит НАТО», — сказал журналистам в Клайпеде командующий ВМС Литвы Гедрюс Пременяцкас.
По его словам, точная дата, когда корабль придет в Клайпеду, неизвестна, но предварительно это намечено на конце 2023 года или начало 2024 года.
«Судно полностью переделывается в соответствии с нашими потребностями, реактивируется с новым оборудованием, новыми системами. Это не строительство нового корабля», — сказал Пременяцкас.
С использованием старого корабельного корпуса и полностью нового оборудования корабль будет смонтирован в Соединенном Королевстве.
Этот корабль ВМС Литвы получит в дополнение к уже имеющимся двум кораблям противоминного противодействия Kursis и Skalvis.
По словам Пременяцкаса, приобретение корабля не связано с нынешней геополитической ситуацией.
На ежегодную конференцию командующих флотами Балтийского моря впервые приглашен и командующий ВМС Польши.
Цель этой встречи — синхронизировать действия, полномочия, планы балтийских флотов.
На встрече офицеры также обсудили ситуацию с безопасностью из-за войны России в Украине.
Флоты стран Балтии в ближайшее время планируют ежегодные учения Open Spirit. Участники этих учений по разминированию будут выполнять задачи по поиску, локализации и обезвреживанию оставшихся со времен Первой мировой войны боеприпасов.
В этом году состоятся и крупные учения кораблей НАТО Baltops под командованием флота США.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено