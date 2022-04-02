ВОЗ оставила в списке вызывающих беспокойство штаммов COVID только «дельту» и «омикрон»

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сократила до двух количество вариантов коронавируса, вызывающих у нее беспокойство. Теперь к ним относят лишь штаммы COVID-19 «дельта» и «омикрон».

«ВОЗ исключила из списка вызывающих беспокойство вариантов коронавируса три штамма — это «альфа», «бета» и «гамма». Таким образом, в этом списке осталось два варианта COVID-19 — «дельта» и «омикрон», — сообщается в четверг на сайте организации.

Также ВОЗ исключила все варианты коронавируса из перечня штаммов, вызывающих интерес. Ранее в этот список были отнесены такие штаммы коронавируса, как «эпсилон», «зета», «эта», «тета», «йота», «каппа», «лямбда» и «мю».