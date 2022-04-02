Сейм Литвы планирует признать полигон в Руднинкай объектом особой важности

По его словам, если бы закон был принят, то уже через полгода можно было бы начать работы по оборудованию полигона.

Министр сказал, что от полигона выиграют как местные жители, так и муниципалитет.

«Воздействие на население будет положительным с точки зрения рабочих мест, с точки зрения занятости, с точки зрения возможностей», — сказал он.

«У литовской армии нет столько пространств, сколько нужно для тренировок в данный момент, особенно когда прибывают союзники. Союз стрелков жалуется, что не получает полигоны, не получает время в тире. Просто потребности нашего государства в обороне увеличились и будут расти в ближайшее время, поэтому этот процесс необходим», — сказал депутат Сейма Валдас Ракутис, выступивший за принятие проекта.

Военный полигон в Руднинкай действовал еще в советское время, сейчас на этом месте тренируется Служба общественной безопасности.

Процедуры создания полигона ускоряются в ответ на вторжение России в Украину. Ранее его планировалось установить через несколько лет.

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