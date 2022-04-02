Сейм Литвы планирует признать полигон в Руднинкай объектом особой важности

В ходе первого чтения парламент Литвы одобрил признание создаваемого в Руднинкай полигона в Шальчининкском районе проектом, имеющим особое государственное значение в области обороны.
После процедуры представления 115 членов Сейма проголосовали «за», никто не высказался против, трое воздержались.
«Процедуры воссоздания полигона займут шесть месяцев после принятия закона, между тем при обычных сроках потребовалось бы не менее пяти лет», — сказал министр обороны Арвидас Анушаускас.
По его словам, если бы закон был принят, то уже через полгода можно было бы начать работы по оборудованию полигона.
Министр сказал, что от полигона выиграют как местные жители, так и муниципалитет.
«Воздействие на население будет положительным с точки зрения рабочих мест, с точки зрения занятости, с точки зрения возможностей», — сказал он.
«У литовской армии нет столько пространств, сколько нужно для тренировок в данный момент, особенно когда прибывают союзники. Союз стрелков жалуется, что не получает полигоны, не получает время в тире. Просто потребности нашего государства в обороне увеличились и будут расти в ближайшее время, поэтому этот процесс необходим», — сказал депутат Сейма Валдас Ракутис, выступивший за принятие проекта.
Военный полигон в Руднинкай действовал еще в советское время, сейчас на этом месте тренируется Служба общественной безопасности.
Процедуры создания полигона ускоряются в ответ на вторжение России в Украину. Ранее его планировалось установить через несколько лет.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено