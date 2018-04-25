Новый Закон о лоббистской деятельности внес бы больше ясности – С.Сквярнялис

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Литовский премьер Саулюс Сквярнялис полагает, что нужно принять новый Закон о лоббистской деятельности, так как он внес бы больше ясности и для лоббистов, и для тех, кто принимает решения.

«Думаю, что было бы просто больше ясности и для одной, и для другой стороны», — сказал премьер в четверг журналистам в сейме.

«На мой взгляд, те же самые лоббисты поднимают вопросы. Прежде всего, о том, кто лоббист, а кто нет, кто должен регистрироваться, кто нет, почему одни регистрируются, другие — нет», — сказал он.

В четверг в сейм планируется заново внести Закон о лоббистской деятельности.

Новый законопроект зарегистрировали более 30 парламентариев, преимущественно правящие «аграрии», в том числе лидер партии Рамунас Карбаускис, глава парламентского Комитета по праву и правопорядку Агне Ширвинскене, вице-председатель сейма Арвидас Некрошюс.

Проектом предлагается узаконить так называемое перекрестное декларирование, когда лоббистскую деятельность обязаны декларировать и лоббисты, и общавшиеся с ними политики, госслужащие.

Новый проект «аграрии» вносят после сообщений правоохраны о подозрениях в адрес глав двух предпринимательских организаций.

В соответствии с действующим сейчас Законом о лоббисткой деятельности, лоббисты обязаны предоставлять Главной комиссии по служебной этике декларации о своей деятельности, между тем политики, госслужащие не обязаны сообщать о своих встречах с лоббистами.

В сейме уже были попытки принять новое регулирование лоббизма, но безуспешно.

Справка ЛК:

Лоббизм — вид деятельности, заключающийся в воздействии со стороны физических лиц и представителей негосударственных организаций на органы власти или органы местного самоуправления с целью добиться принятия (или непринятия) ими определённых решений.