Nuo penktadienio uždarose patalpose bus privalomos kaukės, nusprendė Vyriausybė

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Vyriausybė patvirtino reikalavimą nuo penktadienio uždarose patalpose dėvėti kaukes, taip pat rekomenduojama tiek viešiems, tiek privatiems juridiniams asmenims darbą organizuoti nuotoliniu būdu.

„Visų pirma nustatoma, kad operacijų vadovo sprendimai, įskaitant veido kaukių dėvėjimą uždarose patalpose, būtų privalomi nepriklausomai nuo to, ar veikla vykdoma su galimybių pasu, ar be jo, ir nebūtų rekomendacinio pobūdžio“, – per Vyriausybės posėdį sakė sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys.

Jis pažymėjo, kad išlieka ir anksčiau galiojusios išimtys – kaukės neprivalomos neįgaliesiems, jei jie dėl sveikatos būklės negalų jų dėvėti, teikiant paslaugas, kurių neįmanoma suteikti su kauke, taip pat valgant viešojo maitinimo įstaigose, taip par ir kino teatruose.