О чем умалчивает правительство?

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В июле для многих жителей выросли счета за электричество и газ. Этот беспрецедентный скачок цен Государственный совет по регулированию энергетики (VERT) оправдывает растущим спросом на сырье на мировом рынке, но эксперты в области энергетики признали, что такое повышение является крайне неожиданным даже для них.

«Естественно, возникает вопрос, почему правительство ничего не предпринимает, — комментирует сложившуюся ситуацию парламентарий, член фракции Социал-демократической партии Сейма Эугениюс Сабутис. — Мы видим, что премьер-министр и кабмин не провели ни одного совещания или заседания для обсуждения мер по сдерживанию роста цен на энергоносители. Вместо этого — циничная позиция премьер-министра: правительство не будет вмешиваться в установление цен на электроэнергию и газ.

Уже сейчас можно сказать, что ни премьер-министр, ни Минэнерго фактически не сделали ничего от них зависящего, чтобы не допустить роста регулируемой части цены. Нет ни одного упоминания о пересмотре прибыльности предприятий, об отказе от временного накопления стратегических резервов или более благоприятном регламентировании услуг, отвечающем интересам общественности.

Стоит напомнить, что прибыль АО «Ignitis grupė», занимающей практически монопольное положение, в 2020 году выросла почти втрое до 170 млн. В прошлом году чистая прибыль ее дочерней компании АО «ESO», торгующей газом, составила 69,5 млн. евро, т.е. на 102,5 % больше, чем в 2019 году, а прибыль оператора системы передачи электроэнергии AО «Litgrid» в 2020 году выросла в 8,9 раза до 26,6 млн. евро.

Государственные компании не должны злоупотреблять своим положением на рынке и увеличивать прибыль просто за счет повышения цен для потребителей. Я даже не хочу упоминать, что фиксированная часть заработной платы руководителей этих государственных предприятий равна, а с переменной частью намного выше заработной платы высших государственных служащих».