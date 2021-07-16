Повышение пенсий – с ускорением

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Правительство Литвы высказалось за ускоренное повышение пенсий в ближайшие три года, сообщает BNS. Предполагается, что благодаря усовершенствованию порядка индексации уже в следующем году пенсия увеличится на 14, а для людей с необходимым стажем – на 16 евро больше, чем предполагается сейчас.

Правительство на минувшей неделе приняло протокольное решение о повышении пенсий в 2022–2024 гг. Планируется, что конкретные предложения Соцмин представит осенью этого года с бюджетом на 2022 год. В проекте сказано, что после коррекции методики подсчета в следующем году средняя пенсия будет 461,9 евро, в 2023 г. – 498,8, в 2024 г. – 534,1 euro. Если не менять модель, то средняя пенсия была бы 447,56, 480,19 и 511,3 евро. Средняя пенсия с обязательным стажем составит 468,3 евро, в 2023 г. – 526,8 евро, 2024 г. – 565,9 евро (без изменений – 478,11, 514,54 и 549,56 евро).

Глава Соцмина Моника Навицкене сказала, что если применять автоматическую индексацию, то много средств уйдет в резерв, поэтому средства хотят направить на повышение пенсий. Сам механизм индексации менять не планируют, только усовершенствуют. «Больше всего это коснется самых небольших пенсий и людей, которые платили в «Содру» больше денег», – сказала министр. Вице-министр Соцмина Аудрюс Битинас сказал, что такое изменение обойдется в 49 млн. евро, еще 18 млн. евро нужно на повышение пенсий по инвалидности. По данным Соцмина, благодаря усовершенствованию индексации в 2022 году уровень нищеты снизится на 4,4%.

Согласно подсчетам, к 2024 году базовая пенсия составит 89% минимального потребительного уровня (сейчас 76%). Пенсии в Литве повышают еже годно в зависимости от роста экономики и зарплат. В марте 2021 года Содра сообщала, что пенсии увеличились на 9,58%: с обязательным стажем на – 41 евро до 440 евро, а средняя – на 38 евро до 415 евро. В январе 2021 года в Лит ве было 614 000 получателей пенсий по старости.

Напомним, что в обзоре международной Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по Литве, представленном в конце минувшего года, отмечалось, что темпы роста пенсий в Литве составляют менее 50 процентов и это значительно ниже среднего показателя по странам ОЭСР. В беседе с президентом Литвы Г.Науседой генеральный секретарь ОЭСР Анхелем Гурриа напомнил о необходимости улучшения социального благосостояния, повышения социального диалога.

Рейтинг пенсионных фондов

Действующие в Литве пенсионные фонды в прошлом году, по предвари тельным данным, заработали реальную отдачу 4,9% и по этому показателю оказались на десятом месте в мире, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития после составления рейтинга пенсионных фондов по заработанной отдаче. Об этом информирует BNS.

Эстония заняла в списке ОЭСР за 2020 год 11-е место (4,8%), а Латвия – 18-е место (2,4%), говорится в сообщении Литовской ассоциации инвестиционных и пенсионных фондов (ЛАИПФ).

В прошлом году первое место в списке ОЭСР заняла Мексика (9,3%), второе – Исландия (7,6%), третье – Дания (7,5%), четвертое – Коста-Рика (7,1%), пятое – Нидерланды (6,5%). Далее в списке значатся Турция (6,1%), Норвегия (6%), США (5,9%) и Израиль (5,8%).

По данным ЛАИПФ, за два года деятельности со времени учреждения действующих по принципу жизненных циклов пенсионных фондов в январе 2019 года общая положительная отдача фондов составила 10,89%. 31 марта сумма накопленных в пенсионных фондах на селением средств составила 4,886 млрд евро.

В Литве в дополняющем государственную систему социального страхования втором уровне пенсионного накопления участвуют 1,3 млн человек, это более 80% работающего населения Литвы.