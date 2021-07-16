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Повышение пенсий – с ускорением

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Правительство Литвы высказалось за ускоренное повышение  пенсий в ближайшие три года, сообщает BNS. Предполагается, что  благодаря усовершенствованию  порядка индексации уже в следующем году пенсия увеличится на  14, а для людей с необходимым  стажем – на 16 евро больше, чем  предполагается сейчас.

Правительство на минувшей неделе  приняло протокольное решение о повышении пенсий в 2022–2024 гг. Планируется, что конкретные предложения Соцмин  представит осенью этого года с бюджетом на 2022 год. В проекте сказано, что  после коррекции методики подсчета в  следующем году средняя пенсия будет  461,9 евро, в 2023 г. – 498,8, в 2024 г. –  534,1 euro. Если не менять модель, то  средняя пенсия была бы 447,56, 480,19  и 511,3 евро. Средняя пенсия с обязательным стажем составит 468,3 евро, в  2023 г. – 526,8 евро, 2024 г. – 565,9 евро  (без изменений – 478,11, 514,54 и 549,56  евро). 

Глава Соцмина Моника Навицкене  сказала, что если применять автоматическую индексацию, то много средств  уйдет в резерв, поэтому средства хотят  направить на повышение пенсий. Сам  механизм индексации менять не планируют, только усовершенствуют. «Больше  всего это коснется самых небольших  пенсий и людей, которые платили в «Содру» больше денег», – сказала министр.  Вице-министр Соцмина Аудрюс Битинас  сказал, что такое изменение обойдется в 49 млн. евро, еще 18 млн. евро нужно  на повышение пенсий по инвалидности.  По данным Соцмина, благодаря усовершенствованию индексации в 2022 году  уровень нищеты снизится на 4,4%. 

Согласно подсчетам, к 2024 году базовая пенсия составит 89% минимального потребительного уровня (сейчас  76%). Пенсии в Литве повышают еже годно в зависимости от роста экономики и зарплат. В марте 2021 года Содра  сообщала, что пенсии увеличились на  9,58%: с обязательным стажем на – 41  евро до 440 евро, а средняя – на 38 евро  до 415 евро. В январе 2021 года в Лит ве было 614 000 получателей пенсий по  старости.

Напомним, что в обзоре международной Организации экономического  сотрудничества и развития (ОЭСР) по  Литве, представленном в конце минувшего года, отмечалось, что темпы роста пенсий в Литве составляют менее  50 процентов и это значительно ниже  среднего показателя по странам ОЭСР.  В беседе с президентом Литвы Г.Науседой генеральный секретарь ОЭСР Анхелем Гурриа напомнил о необходимости  улучшения социального благосостояния, повышения социального диалога.

Рейтинг пенсионных фондов

Действующие в Литве пенсионные  фонды в прошлом году, по предвари тельным данным, заработали реальную  отдачу 4,9% и по этому показателю оказались на десятом месте в мире, сообщает Организация экономического сотрудничества и развития после составления рейтинга пенсионных фондов по  заработанной отдаче. Об этом информирует BNS.

Эстония заняла в списке ОЭСР за 2020  год 11-е место (4,8%), а Латвия  – 18-е  место (2,4%), говорится в сообщении  Литовской ассоциации инвестиционных  и пенсионных фондов (ЛАИПФ). 

В прошлом году первое место в списке  ОЭСР заняла Мексика (9,3%), второе –  Исландия (7,6%), третье – Дания (7,5%),  четвертое – Коста-Рика (7,1%), пятое –  Нидерланды (6,5%). Далее в списке значатся Турция (6,1%), Норвегия (6%), США  (5,9%) и Израиль (5,8%).

По данным ЛАИПФ, за два года деятельности со времени учреждения действующих по принципу жизненных циклов пенсионных фондов в январе 2019 года общая положительная отдача фондов составила 10,89%. 31 марта сумма накопленных в пенсионных фондах на селением средств составила 4,886 млрд  евро. 

В Литве в дополняющем государственную систему социального страхования втором уровне пенсионного накопления участвуют 1,3 млн человек, это более  80% работающего населения Литвы.

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