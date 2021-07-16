Противостояние: работодатели и работники

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Несмотря на то что в Службе занятости Литвы зарегистрированы больше 200 000 безработных, представители малого и среднего бизнеса говорят, что не могут найти работников, сообщает BNS. По их словам, ситуация ухудшается потому, что люди выбирают не работу, а пособия. Представители власти говорят, что чаще всего безработным не хватает социальных навыков или у них нет необходимой квалификации. Профсоюзы в свою очередь отмечают, что работодатели должны улучшать условия труда и повышать зарплаты.

Бизнес просит снизить пособия

Представитель совета Литовской ассоциации малого и среднего бизнеса Нийоле Чейчене сказала, что не хватает механизма, который заставил бы людей работать. «Выплаты немаленькие, их платят в течение продолжительного времени, поэтому нет механизма, который мог бы заставить человека работать. Самое плохое, что сейчас бизнес не может восстановиться после карантина», – заметила она. «Хотелось бы, чтобы выплаты стали меньше, чтобы нашли механизм, который заставил бы людей работать», – говорит Н. Чейчене. По ее словам, люди часто регистрируются в Службе занятости и работают нелегально.

Вице-министр социальной защиты и труда Витаутас Шилинскас сказал, что уровень безработицы сейчас быстро сокращается, а количество работающих достигает докризисного уровня. «На сегодняшний день у нас много работающих людей. По данным Содры, в стране почти 1,3 млн. работающих жителей, а всего у нас 1,7 млн. жителей трудоспособного возраста. 400 000 человек, которые могли бы работать, не работают, в эту группу попадают инвалиды и студенты», – заметил он.

В.Шилинскас не согласен, что люди с большим удовольствием выбирают пособие, а не работу. Он полагает, что чаще пособия выбирают люди с алкогольной зависимостью и нехваткой социальных навыков или же те, у кого нет возможности доехать до места работы или кому не с кем оставить детей или больных родителей, а также люди, у которых нет необходимой квалификации. «Я согласен с тем, что работников не хватает, надо привлечь, например, инвалидов, из них работает всего около 30%», – прибавил вице-министр.

Достойный труд, справедливая зарплата

Глава Службы занятости Инга Балнаносене сказала, что надо думать о переквалификации работников и создании таких постоянных рабочих мест, с которых человек не хотел бы уйти через месяц. «Когда человек говорит, что не работает, надо выяснить причину. Давайте подумаем, возьмем на вооружение лучший опыт и будем решать эту проблему шаг за шагом», – сказала она. По ее словам, бизнес должен активнее участвовать в переквалификации работников, принимать людей на практику, в подмастерья. «Не хватает медсестер, но люди не идут на эту работу, поскольку боятся, не хотят прививаться, особенно люди старшего возраста, сейчас у нас есть много рабочих мест в этой сфере по всей Литве. То же самое со строителями, парадокс — неквалифицированные работники не нужны. У нас есть много людей с опытом работы на стройке, которые утратили квалификацию, а мы, вместо того чтобы их переквалифицировать, привозим работников из третьих стран», – сказала И.Балнаносене. «Много свободных мест в сфере сельского хозяйства. Люди идут, а потом отказываются, поскольку там работу предлагают по специальным квитанциям по предоставлению услуг», – сказала она.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене считает, что найти работников помогут большие, чем сейчас, зарплаты и хорошие условия труда. «Мы могли бы найти работников, если бы речь шла о больших зарплатах. Повышение зарплат, улучшение условий работы, может, сочетание режима работы и отдыха, семейных обязанностей и работы, чего сейчас очень не хватает», – заметила она.

Между тем, несмотря на нехватку работников, литовский бизнес не видит возможности трудоустройства нелегалов. Директор Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте отметила, что мигранты не могут работать в Литве, пока не получат убежище. Она заверила, что возможности мигрантов закрепиться в Литве практически равны нулю – ни о какой законной трудовой деятельности не может быть и речи.

На повестке дня – обязательное тестирование

Еще одним камнем преткновения в отношениях между работниками и работодателями стали требования о вакцинации и тестировании.

Правительство Литвы планирует ввести обязательное тестирование для работников определенных сфер.

Как сказала BNS главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене, эти изменения сейчас проходят согласование. «Аргументы простые — из-за распространения штамма «дельта». Мы считаем, что болеют именно непривитые люди, и хотим усилить надзор, чтобы случаи заболевания можно было максимально быстро выявлять и контролировать», — сказала специалист.

В проекте правительственного постановления предусмотрено, что такая обязанность будет введена для лиц, занимающихся международными грузоперевозками, перевозками общественным транспортом и пассажирскими перевозками, организаторов и ведущих развлекательных мероприятий. В список также войдут работники сферы общественного питания и розничной торговли, государственного администрирования. Л.Ашоклене подчеркнула, что список также будет включать работников кафе, баров, кассиров магазинов, если они не привились от COVID-19 и не переболели ковидом. Сейчас обязательно периодически тестироваться на коронавирус должны работники сферы здравоохранения, учреждений длительного ухода и опеки, образования, включая летние детские лагеря.

Председатель Литовской конфедерации профсоюзов Инга Ругинене отметила, что планирующийся порядок в Литве по сути вводит обязательную вакцинацию. Руководитель профсоюза считает, что необходимо не принуждать, а убеждать людей в пользе прививок.

Еще более жесткие требования планируется ввести в соседней Латвии. Так, с середины сентября можно будет увольнять непривитых работников, такое решение приняло правительство этой страны. Вице-президент Литовской конфедерации промышленников Эвалда Шишкаускене сказала, что одобрила бы такой порядок. Однако правительство Литвы пока идет иным путем и думает о введении обязательного тестирования.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ