Пожертвуем ли безопасностью ради удобства велосипедистов?

Фото BFL/Томаса Лукшиса

По данным Службы дорожной полиции Литвы, в этом году было зарегистрировано 73 дорожно-транспортных происшествия, в которых участвовали велосипедисты, — на 125 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. 87 велосипедистов пострадали, 4 погибли. И это только начало сезона — аварий и смертей на дорогах будет увеличиваться.

Не замечать трагическую статистику могут лишь не желающие ничего слышать об этом. За последние 5 лет ежегодно на дорогах гибнет в среднем 13 велосипедистов. Более 300 человек получили различные травмы. Рост числа велосипедистов, получивших травмы на дорогах, просто шокирует: в 2016 году в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 230 велосипедистов, а в прошлом году — уже 385.

Ежегодно по вине самих велосипедистов происходит около 150 дорожно-транспортных происшествий. А еще так называемые неучтенные аварии… Очевидно, что за последние пять лет мы не достигли каких-либо положительных результатов по сокращению количества аварий, в которых участвуют, получают травмы или гибнут велосипедисты. Напротив, количество ДТП и несчастных случаев, в которых велосипедисты получают травмы или гибнут, только увеличивается.

Несмотря на всю эту трагическую статистику, недостатка в отчаянных людях, склонных рисковать своим здоровьем и жизнью, нет. Новейшая такая инициатива – попытка группы энтузиастов велосипедного спорта изменить правила дорожного движения, с тем чтобы велосипедисты могли пролетать через переход даже не притормаживая, не спускаться с велосипеда, а в городах и населенных пунктах им больше не приходилось бы носить одежду повышенной видимости, которая делает их заметными как для водителей, так и для пешеходов. Сегодня такая одежда обязательна, и на пешеходном переходе велосипедист должен спускаться со своего транспортного средства и вести его рядом с собой. Таким образом велосипедисты заботятся не только о себе, но и о безопасности пешеходов, а также это позволяет избежать опасных ситуаций для водителей автомобилей.

Число несчастных случаев и инцидентов, в которых велосипедисты получают травмы или гибнут, только увеличивается. Комитет Сейма по вопросам права и правопорядка на основании данных и аргументов, предоставленных Министерством транспорта и коммуникаций, Службой дорожной полиции, безопасности дорожного движения и другими экспертами, принял решение не одобрять инициативы, реализация которых только увеличит риск дорожных происшествий. В целях повышения безопасности пешеходов, велосипедистов и водителей комитет предложит Сейму отклонить внесенное предложение, поскольку оно ужесточит войну на дорогах и причинит еще больше ущерба и потерь пешеходам, велосипедистам и прочим участникам дорожного движения.

Нежелание велосипедистов сойти с велосипеда (на переходе) нельзя поддерживать в первую очередь ради их собственной безопасности. Вопрос безопасности на переходах особенно остро стоит в крупных городах. В вильнюсских и каунасских микрорайонах машины припаркованы на довольно узких улочках. Деревья, кусты и припаркованные автомобили ограничивают видимость, движущиеся автомобили и велосипедисты могут не заметить друг друга, кроме того, это затрудняет правильную оценку скорости движения и т. д. — даже в светлое время суток.

Вот последняя шокирующая иллюстрация: накануне обсуждения в комитете вышеупомянутого предложения до нас дошло известие, что велосипедист, пересекавший пешеходный переход, был сбит и тяжело ранен в районе Лаздинай в Вильнюсе в светлое время суток. Очевидно, ему показалось, что переезд через дорогу безопасен, однако это оказалось не так. А сколько таких ситуаций было бы, если бы велосипедистам разрешили пересекать пешеходные переходы без остановки, не слезая с велосипеда?

Недостаточная видимость — лишь одна из причин. Скорость, выбранная участниками дорожного движения, и их уверенность в безопасности перехода через дорогу также имеют решающее значение для безопасности дорожного движения. Многие водители расскажут и о случаях, когда пешеход «выпрыгивает» из ниоткуда. Хорошо, если удается резко остановить машину и отделаться испугом, но сколько ситуаций, когда люди получают травмы или погибают.

Вопрос безопасности на переходах особенно остро стоит в крупных городах. Что будет, если велосипеды на большой скорости, особенно электрические, начнут пересекать дорогу на переходах без остановки? Пешеходы, переходящие дорогу, имеют право передвигаться без стресса, не говоря уже о травмах. Небезопасное маневрирование велосипедистов среди пешеходов — это не просто дискомфорт: они представляют собой реальную угрозу. Даже сейчас, когда велосипедисты решают не соблюдать правила дорожного движения, пешеходы испытывают стресс — им приходится постоянно оглядываться через плечо, они пугаются, пытаясь избежать столкновения, и все же крупные или мелкие столкновения происходят.

Разрешение велосипедистам проезжать через переход, не приостанавливаясь, заставит пешеходов, в том числе пожилых людей и детей, чувствовать себя особенно неуверенно, постоянно бояться и оглядываться. Почему? Чтобы велосипедистам было комфортно!

Очевидно, что такие изменения не только не сделают войну на дорогах менее кровопролитной, но и увеличат количество юридических споров, в которых обеим сторонам будет чрезвычайно сложно доказать свою правоту. Например, как суду следует трактовать ситуацию, когда велосипедист, убежденный в безопасности движения, пересекает перекресток, но не замечает встречный автомобиль, не оценивает его скорость?

Или же когда ошибочное решение велосипедиста продолжать движение вынудило других участников дорожного движения изменить направление или скорость и самим попасть в дорожно-транспортное происшествие или получить травмы? Если на переходе нет камеры и инцидент не заснят, а у водителя автомобиля нет видеорегистратора, как обе стороны происшествия смогут доказать свою правоту? Ведь автомобили, движущиеся на небольшой скорости, редко оставляют явные следы от торможения. Таким образом, пострадавших участников ДТП ожидает еще несколько лет судебных разбирательств.

Радует, что количество транспортных средств, безопасных для человека и окружающей среды, увеличивается, а условия для их водителей улучшаются. Изобретатели и продавцы предлагают все более экологичные и продвинутые решения для тех, кто хочет передвигаться более здоровым способом, а города постоянно улучшают инфраструктуру для водителей таких транспортных средств.

В то же время мы не должны забывать о безопасности велосипедистов и пешеходов — поскольку количество этих транспортных средств увеличивается, мы должны делать все возможное, чтобы уменьшить травмоопасность как водителей, так и пешеходов, чтобы не увеличивать риск для участников дорожного движения, использующих другие транспортные средства.

В конце концов, сойти с велосипеда — не такая уж сложная задача. И не вредит здоровью. Хочется верить, что при голосовании по этой инициативе члены Сейма в первую очередь будут думать не о рейтингах, а о безопасности и жизни людей. Независимо от того, сколько жизней будет спасено при соблюдении существующих требований безопасности, каждая спасенная жизнь является большим и важным достижением.

Юлюс Сабатаускас, парламентарий, член фракции Литовской социал-демократической партии