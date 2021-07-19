СМИ: из центра регистрации иностранцев в Литве в этом году бежали 70 мигрантов

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Центр регистрации иностранцев, находящийся в литовском городе Пабраде, который расположен неподалеку от границы с Белоруссией, где фиксируется наиболее активная нелегальная миграция, в этом году самовольно покинули 70 человек из числа обратившихся с просьбой о предоставлении убежища. Об этом сообщило в воскресенье со ссылкой на Службу охраны госграницы при МВД Литвы национальное радио LRT.

С начала текущего года, выйдя с территории центра с официальным разрешением на несколько часов, обратно не вернулись 70 человек, отметила радиостанция. Сколько из них позднее было задержано и возвращено в центр, не уточняется.

В центре регистрации иностранцев содержатся лица, обратившиеся после как легального, так и нелегального перехода границы с просьбой об убежище. Там они ожидают решения своей участи и могут с разрешения администрации выйти в город. Находящиеся в других местах размещения мигрантов лица такого права не имеют и, если так поступают, то делают это незаконно.

Четверо нелегальных мигрантов были задержаны в Литве на пути к польской границе в пятницу. Во вторник шесть граждан Ирака бежали из временного центра размещения, устроенного в городке Капчяместис. На следующий день иракцы были задержаны. Они пытались добраться до границы с Польшей, до которой от Капчяместиса 10 км.

С начала года на литовско-белорусской границе задержаны 2 064 нелегала, преимущественно из стран Азии, что в 25 раз больше, чем за весь 2020 год. В конце мая президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна была барьером на пути переброски наркотиков и нелегальных мигрантов в соседнее государство, однако с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.