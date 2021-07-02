О качестве жизни и социальной защите

Лидер оппозиционной Социал-демократической партии Вилия Блинкявичюте, встречавшаяся с президентом Гитанасом Науседой, говорит, что по мере роста инфляции и роста цен государство должно индексировать и увеличивать пенсии по старости, детские деньги и универсальное пособие по рождению ребенка.
«Главное, о чем мы говорили с президентом, — это качество жизни наших граждан и политика социальной защиты. Достигает ли он всех и что еще нам нужно сделать, чтобы качество жизни людей не пострадало сейчас, когда цены растут.
Мы обсудили скорейшее повышение пенсий, а также договорились о необходимости увеличения пособия по рождению ребенка, которое не меняется уже много лет. Детские деньги также должны увеличиться. Необходимо узаконить пособие отцу, матери, воспитывающим одного ребенка», — заявила В. Блинкявичюте после встречи с главой страны.
В ходе встречи, по словам лидера социал-демократов, обсуждалась также борьба с детской бедностью.
«Необходимы большие инвестиции в детей. Все дети, независимо от доходов их родителей, нуждаются в равных возможностях в нашей стране для получения места в детском саде, обучения в школах и высших учебных заведениях и оказания медицинских услуг. Мы обсуждали, что для решения этих вопросов необходима комплексная программа и, несомненно, она будет создана с соответствующими средствами и инвестициями», — сказала В. Блинкявичюте.