О качестве жизни и социальной защите

Мы обсудили скорейшее повышение пенсий, а также договорились о необходимости увеличения пособия по рождению ребенка, которое не меняется уже много лет. Детские деньги также должны увеличиться. Необходимо узаконить пособие отцу, матери, воспитывающим одного ребенка», — заявила В. Блинкявичюте после встречи с главой страны.

В ходе встречи, по словам лидера социал-демократов, обсуждалась также борьба с детской бедностью.

«Необходимы большие инвестиции в детей. Все дети, независимо от доходов их родителей, нуждаются в равных возможностях в нашей стране для получения места в детском саде, обучения в школах и высших учебных заведениях и оказания медицинских услуг. Мы обсуждали, что для решения этих вопросов необходима комплексная программа и, несомненно, она будет создана с соответствующими средствами и инвестициями», — сказала В. Блинкявичюте.