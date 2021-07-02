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Шокирующий рост цен

Фото BFL

Для большинства потребителей с июля цена на электричество вырастет в среднем на 8% и на 26-50% подорожает газ. В связи с резким ростом цен на электроэнергию и газ для потребителей фракция Социал-демократической партии Литвы (СДПЛ) провела встречу с председателем Государственного совета по регулированию энергетики (VERT) Ренатасом Поцюсом, сообщает пресс-служба Социал-демократической партии Литвы.

Г-н Поцюс признал, что при наличии более благоприятной правовой базы регулятор цен VERT мог бы снизить нагрузку на потребителей, предоставив более длительный период плавного повышения цен.

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«Чтобы избежать резкого роста цен в будущем, в законодательных актах следует предусмотреть механизм, который позволил бы или предоставил регулирующему органу инструменты для более умеренного повышения цен за счет распределения корпоративных доходов на более длительный период времени — чтобы тариф не сразу резко повышался. Возможно, можно было бы заложить 20%-ный рост в течение трех лет», — сказал председатель VERT.

Р. Поцюс также признал, что существует проблема со сверхприбылью госкомпаний, к этому вопросу VERT намерена приступить осенью. «Сверхприбыль есть. Будем принципиальными. У нас будет очень интересный осенний период», — прогнозирует председатель VERT.

После того, как премьер-министр заявила, что правительство не «вмешивается» в цены на энергоносители, поскольку это «не зависит от правительства», фракция СДПЛ в Сейме обратилась к правительству с просьбой дать подробный ответ о том, какие меры будут немедленно предприняты для смягчения риска роста инфляции и с целью защитить от обесценивания доходы жителей в связи с ростом цен, особенно на электричество и газ.

Социал-демократы не сомневаются в том, что рост цен на газ и электроэнергию приведет к повышению цен на другие товары, увеличению инфляции и росту бедности и социальной изоляции.

Правительство и ранее подвергалось критике и подозрению в том, что ожидает только прибыли от государственных энергетических компаний, поэтому снисходительно относится к повышению цен и неохотно говорит о финансовом положении населения, хотя рост цен на электроэнергию и газ в конечном итоге приведет к повышению цен на товары и услуги.

Социал-демократы не сомневаются, что инфляция сильнее всего ударит по наиболее уязвимым группам.

«VERT подотчетна Сейму, поэтому мы видим необходимость более подробно прояснить происходящее», — отметила Оринта Лейпуте, заместитель председателя парламентской фракции СДПЛ.

Хотя дискуссии о повышении цен обычно ведутся по «объективным» причинам (цены на импорт газа и электроэнергии), социал-демократы убеждены, что рост цен на газ и электроэнергию в Литве также был обусловлен политическими решениями.

«Просим разъяснить заявление премьер-министра о том, что правительство не вмешивается в цены: были ли предприняты какие-либо шаги для исправления ситуации и все ли возможности исчерпаны? Просим как можно оперативнее информировать, какие долгосрочные меры правительство намерено принять для снижения цен на энергоносители; как должны выполняться рекомендации международных экспертов по антициклическим мерам», — отмечено в обращении социал-демократов к Ингриде Шимоните.

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