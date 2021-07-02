Споткнется ли пенсия об инфляцию?

По мнению экономиста Ромаса Лазутки, можно достичь поставленной министром цели, если рост пенсий, зафиксированный в последние несколько лет, продолжится.

Он указывает, что увеличение было обусловлено ростом заработной платы, которая является основой индексации пенсий. По этой причине, по словам Р. Лазутки, поставленная цель будет реалистичной, если все будет идти так, как было до сих пор.

«Конечно, никто не может точно предсказать будущее, сейчас много говорят об инфляции, может начаться некоторая гиперинфляция и может возникнуть новый экономический спад, но это будут глобальные проблемы, которые могут затронуть Литву, и мы пока не можем ничего сказать об этом. Если предположить, что все будет так, как было, министр озвучила реалистичную цель», — заключает Р. Лазутка.

Экономист Теодорас Медайскис также утверждает, что цель реалистичная, но отмечает, что в 2024 году средняя пенсия в 550 евро, возможно, уже не будет столь впечатляющей.

«Я думаю, что это довольно реалистичная оценка, но не уверен, что вы сможете купить за эти 550 евро столько же, сколько сейчас за 440 евро. Это будет зависеть от экономического развития страны, уровня инфляции. Поэтому, возможно, эта цифра сейчас выглядит впечатляющей, но мы ждем повышения цен, и можно прогнозировать, что это не будет такая уж внушительная сумма», — говорит Т. Медайскис.

По мнению экспертов, для сокращения бедности важно ориентироваться не столько на среднюю, сколько на минимальную пенсию.

Информация литовских СМИ