Торговая сеть «Iki» обеспечила всех сотрудников дополнительной медицинской страховкой

По инициативе работодателя и за счет его средств, застрахованным работникам, у которых истек испытательный срок, предоставленная страховка будет действовать в течение одного года. Им выдадут электронные карты медицинского страхования. Страхование действует при амбулаторном и стационарном лечении — консультации семейных врачей и специалистов, диагностические исследования, такие как анализ крови, рентгенологическое исследование, магнитно-резонансная томография, эндоскопия и прочие исследования.

В случае стационарного лечения будут возмещены расходы, не компенсируемые из бюджета фонда обязательного медицинского страхования: платная палата, диагностические и лечебные услуги, медицинские принадлежности и средства, одноразовые инструменты и лекарства, приобретенные во время пребывания в больнице.

Медицинское страхование распространяется и на критические заболевания, включая COVID-19. Кроме того, предусмотрена дополнительная компенсация стоматологических услуг, профилактические осмотры, лекарства и медицинские принадлежности. Эта страховка позволяет сотрудникам розничной сети обращаться как в государственные, так и в частные медицинские учреждения по всей Литве.

«Без здоровых и позитивно настроенных сотрудников мы не смогли бы обеспечить непрерывность нашей деятельности, поэтому предлагаем дополнительные преимущества, которые помогают чувствовать себя в максимальной безопасности. Мы регулярно проводим тестирование сотрудников, даем возможность получить консультацию психолога, обследовать свое здоровье и поощряем вакцинацию», — говорит Э. Якучоните-Лукше.