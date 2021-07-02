Торговая сеть «Iki» обеспечила всех сотрудников дополнительной медицинской страховкой

С 1 июля все сотрудники «Iki», которых сейчас в розничной сети почти 5900 человек, обеспечены дополнительным медицинским страхованием. По словам Эдиты Якучените-Лукше, директора департамента по персоналу ЗАО «Palink», управляющего розничной сетью «Iki», это еще один последовательный шаг компании к повышению благосостояния сотрудников розничной сети.
«Мы уделяем большое внимание благополучию и здоровью наших сотрудников. Кроме того, период пандемии, когда работники розничной торговли вышли на передовую, был для них интенсивным и трудоемким, поэтому, чтобы помочь им чувствовать себя в безопасности, мы обеспечили дополнительную медицинскую страховку. Это даст возможность позаботиться о своем здоровье и получить квалифицированную консультацию или лечение», — сказала Э. Якучоните-Лукше.
По инициативе работодателя и за счет его средств, застрахованным работникам, у которых истек испытательный срок, предоставленная страховка будет действовать в течение одного года. Им выдадут электронные карты медицинского страхования. Страхование действует при амбулаторном и стационарном лечении — консультации семейных врачей и специалистов, диагностические исследования, такие как анализ крови, рентгенологическое исследование, магнитно-резонансная томография, эндоскопия и прочие исследования.
В случае стационарного лечения будут возмещены расходы, не компенсируемые из бюджета фонда обязательного медицинского страхования: платная палата, диагностические и лечебные услуги, медицинские принадлежности и средства, одноразовые инструменты и лекарства, приобретенные во время пребывания в больнице.
Медицинское страхование распространяется и на критические заболевания, включая COVID-19. Кроме того, предусмотрена дополнительная компенсация стоматологических услуг, профилактические осмотры, лекарства и медицинские принадлежности. Эта страховка позволяет сотрудникам розничной сети обращаться как в государственные, так и в частные медицинские учреждения по всей Литве.
«Без здоровых и позитивно настроенных сотрудников мы не смогли бы обеспечить непрерывность нашей деятельности, поэтому предлагаем дополнительные преимущества, которые помогают чувствовать себя в максимальной безопасности. Мы регулярно проводим тестирование сотрудников, даем возможность получить консультацию психолога, обследовать свое здоровье и поощряем вакцинацию», — говорит Э. Якучоните-Лукше.