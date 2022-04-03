О праве бесплатного проезда

Линас Йонаускас, парламентарий, член фракции Социал-демократической партии Литвы в Сейме
Парламентарий заявляет, что пора предложить жителям бесплатный проезд в общественном транспорте в Вильнюсе и других крупных городах, сообщает пресс-служба партии.
«Приветствую решение Вильнюсского городского самоуправления о предоставлении украинцам возможности бесплатно пользоваться городским общественным транспортом, но, на мой взгляд, предоставление такой же возможности зарегистрированным жителям города помогло бы решить некоторые проблемы города. Сейчас для этого самое подходящее время», — говорит Л. Йонаускас.
Он считает, что предоставление горожанам возможности пользоваться бесплатным общественным транспортом послужит стимулом регистрироваться в Вильнюсе для тех, кто живет и работает в столице, но зарегистрирован в других городах, кроме того, это уменьшит загрязнение воздуха, сократит заторы на дорогах, а также будет способствовать снижению социального разобщения.
«Сегодня в Вильнюсе проживает большое количество людей, которые здесь учатся, пользуются его инфраструктурой, но прописаны в своих родных городах, и их налоги идут в бюджеты других городов, а не столицы. Бесплатный общественный транспорт может стимулировать жителей к регистрации в Вильнюсе. Таким образом, столичный бюджет пополнится налогами, которые можно будет использовать для модернизации той же инфраструктуры и парка общественного транспорта. По уровню загрязнения воздуха Вильнюс превосходит некоторые крупные европейские города. Рост цен на топливо и бесплатный проездной билет могут побудить людей пересесть с автомобилей на общественный транспорт. Это не только уменьшит загрязнение, его влияние на здоровье человека, автомобильные заторы, но и будет способствовать уменьшению социальной разобщенности. Есть люди, для которых поездка в центр города — роскошь, а по мере роста цен на продукты питания и отопление социальный разрыв будет только увеличиваться», — отметил депутат Сейма.
Л. Йонаускас утверждает, что для реализации идеи бесплатного транспорта в Вильнюсе потребуется 30 млн евро.
«30 млн евро — это не так уж и много, когда речь идет о здоровье людей, снижении смертности по причине загрязнения воздуха и о чистоте города. Часть финансов может быть получена за счет налогов, уплачиваемых жителями. Численность зарегистрированного в Вильнюсе населения увеличится, и, соответственно, вырастут поступления в столичный бюджет. Также на решения по снижению загрязнения воздуха в городах и бесплатный общественный транспорт можно было бы направить деньги из специальной программы по изменению климата», — говорит Л. Йонаускас.
По словам парламентария, идея бесплатного общественного транспорта не нова. Ее реализуют не только зарубежные города, но и города Литвы.
«Один из лучших примеров — Таллин. С 2013 года зарегистрированные в Таллинне жители пользуются общественным транспортом бесплатно. В Литве некоторые муниципалитеты уже предлагают своим жителям бесплатный общественный транспорт в городе и районе. Такой возможностью уже пользуются в Шилале, Плунге, Кретинге, Мажейкяй, Варене, Таураге, а скоро и жители Тракайского района смогут ездить бесплатно. Наибольшее влияние на снижение загрязнения воздуха окажет введение бесплатного транспорта в Вильнюсе и других крупных городах Литвы, которые характеризуются чрезвычайно высоким уровнем автомобилизации и загрязнения, вызванного транспортом», — говорит Линас Йонаускас.