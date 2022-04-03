О праве бесплатного проезда

Он считает, что предоставление горожанам возможности пользоваться бесплатным общественным транспортом послужит стимулом регистрироваться в Вильнюсе для тех, кто живет и работает в столице, но зарегистрирован в других городах, кроме того, это уменьшит загрязнение воздуха, сократит заторы на дорогах, а также будет способствовать снижению социального разобщения.

«Сегодня в Вильнюсе проживает большое количество людей, которые здесь учатся, пользуются его инфраструктурой, но прописаны в своих родных городах, и их налоги идут в бюджеты других городов, а не столицы. Бесплатный общественный транспорт может стимулировать жителей к регистрации в Вильнюсе. Таким образом, столичный бюджет пополнится налогами, которые можно будет использовать для модернизации той же инфраструктуры и парка общественного транспорта. По уровню загрязнения воздуха Вильнюс превосходит некоторые крупные европейские города. Рост цен на топливо и бесплатный проездной билет могут побудить людей пересесть с автомобилей на общественный транспорт. Это не только уменьшит загрязнение, его влияние на здоровье человека, автомобильные заторы, но и будет способствовать уменьшению социальной разобщенности. Есть люди, для которых поездка в центр города — роскошь, а по мере роста цен на продукты питания и отопление социальный разрыв будет только увеличиваться», — отметил депутат Сейма.

Л. Йонаускас утверждает, что для реализации идеи бесплатного транспорта в Вильнюсе потребуется 30 млн евро.

«30 млн евро — это не так уж и много, когда речь идет о здоровье людей, снижении смертности по причине загрязнения воздуха и о чистоте города. Часть финансов может быть получена за счет налогов, уплачиваемых жителями. Численность зарегистрированного в Вильнюсе населения увеличится, и, соответственно, вырастут поступления в столичный бюджет. Также на решения по снижению загрязнения воздуха в городах и бесплатный общественный транспорт можно было бы направить деньги из специальной программы по изменению климата», — говорит Л. Йонаускас.

По словам парламентария, идея бесплатного общественного транспорта не нова. Ее реализуют не только зарубежные города, но и города Литвы.

«Один из лучших примеров — Таллин. С 2013 года зарегистрированные в Таллинне жители пользуются общественным транспортом бесплатно. В Литве некоторые муниципалитеты уже предлагают своим жителям бесплатный общественный транспорт в городе и районе. Такой возможностью уже пользуются в Шилале, Плунге, Кретинге, Мажейкяй, Варене, Таураге, а скоро и жители Тракайского района смогут ездить бесплатно. Наибольшее влияние на снижение загрязнения воздуха окажет введение бесплатного транспорта в Вильнюсе и других крупных городах Литвы, которые характеризуются чрезвычайно высоким уровнем автомобилизации и загрязнения, вызванного транспортом», — говорит Линас Йонаускас.

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