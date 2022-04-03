Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

Вильнюс продолжает зародившуюся в прошлом году традицию Зеленой волны – озеленение территории города. Первые работы на проспекте Саванорю уже начались – от улицы Швесос до перекрестка с улицей Кедру. Позднее этой весной Зеленая волна прокатится по многим улицам Науяместиса, окружит Старый город и дотянется до самых дальних окраин столицы.

По данным Вильнюсского городского самоуправления, в 2020 г. в Вильнюсе было посажено 2 181 дерево и 8 417 кустарников. После объявления Зеленой волны в 2021 году уже было посажено 13 859 деревьев, 18 180 кустарников и несколько тысяч различных вьющихся растений. Конечная цель – до 2023 г. высадить 100 тыс. деревьев, 10 млн кустов и 300 тыс. вьющихся растений.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt