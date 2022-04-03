Более тридцати лет назад сформировались современные традиции Международного Олимпийского дня. Июньская олимпийская дата уже давно переросла рамки исключительно соревновательного мероприятия, именно поэтому идеалы международного олимпийского движения в этот день пропагандируются через встречи со знаменитыми спортсменами, семинары, лекции для подрастающего поколения, тематические выставки, шоу-программы. Все это способствует привлечению людей к здоровому образу жизни.

Впервые в Литве Олимпийский день прошел 13 мая 1989 года. В замке Гядиминаса олимпийский чемпион Шарунас Марчюленис зажег факел, который в эстафете пронесли через Литву и Латвию, пока не достигли столицы Эстонии Таллина. Ранее наш олимпийский день отметили участники фестиваля в вильнюсском парке Вингис, символически пробежав литовскую олимпийскую милю – 1988 метров, так как именно в 1988 году был воссоздан Литовский национальный олимпийский комитет.

В 2015 году фестиваль массового спорта начал турне по крупнейшим городам Литвы – порадовал жителей Каунаса, Алитуса, Шяуляй, Панявежиса и Клайпеды. В 2019 году в портовом городе был установлен рекорд по количеству посетителей – 30000 человек испытали свои силы в 100 видах спорта, соревнований и олимпийских мероприятий, посмотрели показательные выступления, узнали об олимпийских ценностях и истории.

Олимпийский день — это масштабное семейное мероприятие, пропагандирующее спорт и здоровый образ жизни, праздник спорта и развлечений продолжает свои традиции. Отметьте дату в своем календаре прямо сейчас! В 2022 году Олимпийский день мы будем отмечать 18 июня в Каунасе — культурной столице Европы, в парке Сантакос, рядом с Каунасским замком, в самом сердце города. В этом году Каунас был выбран не случайно — это еще одна возможность придать смысл статусу города как культурной столицы Европы 2022 года.

Как и прежде, вас ждет множество мероприятий. Идеальным сценарием проведения мероприятия служат организованные соревнования по различным дисциплинам. Это могут быть и эстафеты, веселые старты, встречи с олимпийцами, возможность пообщаться вживую с профессиональными спортсменами.

Организаторы поощрят активное участие в празднике призами. В день мероприятия или заранее все участники праздника получат паспорт, в котором в течение Олимпийского дня будут проставляться баллы – вечером их обменяют на медали, сувениры и подарки.

Соревнования по бегу уже запланированы, участникам предлагается зарегистрироваться на следующие состязания: бег на 500 м для детей, 1988 (Литовская олимпийская миля), на 5 км, на 10 км.

Миссия Олимпийского дня — познакомить общественность с самыми разными видами спорта, дать им возможность попробовать себя в них, наладить контакты с федерациями, клубами, тренерами и спортсменами.

«Олимпийский день — это долгожданное событие, которое ежегодно собирает тысячи участников, любящих спорт, физическую активность и здоровый образ жизни. В этот праздник, посвященный всей семье, мы стремимся познакомить общественность с олимпийским движением, попробовать себя в различных видах спорта, приобщиться к активным развлечениям», — говорит Дайна Гудзинявичюте, президент Литовского национального олимпийского комитета.

Завершится спортивно-развлекательный фестиваль грандиозным концертом – в самом сердце Каунаса будет организовано бесплатное выступление популярных музыкантов.

Мы приглашаем вас отметить 18 июня в календаре и присоединиться к программе Олимпийского дня — принять активное участие в различных мероприятиях.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ

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