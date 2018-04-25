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ОАЭ будут выдавать туристам визы на пять лет

  • Фото pixabay.com

Как заявили власти ОАЭ, страна планирует начать выдавать туристам мультивизы сроком на пять лет.

Решение было принято на первом заседании кабинета министров в наступившем году, в ходе которого были приняты изменения в визовой системе. Теперь туристы из всех стран могут рассчитывать на получение многократной туристической визы сроком действия пять лет.

По данным местных властей, Эмираты каждый год посещают свыше 21 млн туристов, страна стремится к тому, чтобы стать одним из главных туристических направлений мира.

tourister.ru

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