Обрушилась арка Дарвина, символ Галапагосских островов

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Министерство экологии Эквадора сообщило об обрушении одного из символов Галапагосских островов – скального образования, известного как «арка Дарвина». Причиной этого стала естественная эрозия.

Галапагосский архипелаг расположен в Тихом океане в 1000 километрах от побережья Эквадора. Он состоит из 234 островов, большинство из которых закрыты для посещения, чтобы сохранить уникальную флору и фауну.

Арка, от которой остались два скальных столба, была названа в честь основоположника теории эволюции Чарлза Дарвина. Именно посещение архипелага и знакомство с водящимися здесь животными стало отправной точкой этого исследования.

В 1978 году архипелаг был объявлен объектом Всемирного наследия UNESCO, а в 1985 – всемирным биосферным заповедником.