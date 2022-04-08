Обустройство парка Вингис

Фото BNS/ Жигимантас Гядвила

При входе в парк Вингис появятся общественная баня, водопад под открытым небом и кафе. Планируется инвестировать в проект около 200 тыс. евро. Завершить его намечается в течение двух лет.

Парк Вингис — самая большая и наиболее часто посещаемая зеленая зона, это один из самых старых лесов Литвы. Большая часть парка — это старые сосны, деревьям здесь около двухсот лет. Таких многолетних сосен практически нигде нет.

Вильнюсский муниципалитет сообщает, что в парке проводят санитарные работы, убирают поврежденные, опасные и сухие деревья. Вековых сосен в парке с каждым годом становится все меньше, новые на их месте на сажают, в парке разрастаются лиственные деревья. Защитники природы обеспокоены судьбой уникального парка. Представители парка говорят, что это естественный процесс, а вырубка – санитарная, однако защитники природы считают, что сосны могли бы простоять еще 500 лет, а удаление сухих деревьев — преступление против природы.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt