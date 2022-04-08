За неправильную парковку — эвакуация авто

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В начале марта в Вильнюсе нарушители правил дорожного движения обнаруживали за дворниками своих автомобилей листовки, предупреждающие о том, что за такое нарушение в будущем автомобиль будет эвакуирован. Время информационной кампании закончилось — отныне припаркованную не по правилам машину уже нельзя будет найти, она будет отбуксирована на охраняемую стоянку.

«Некоторые водители злонамеренно нарушают правила, подвергая опасности других участников дорожного движения. Ни просьбы, ни предупреждения, ни штрафы таких водителей не отпугивали, потому что не доставляли им реальных неудобств. Ожидается, что эта процедура коренным образом изменит привычки водителей», — сказал Адомас Бужинскас, заместитель директора администрации Вильнюсского городского самоуправления.

Маршруты составлены в результате проведенного анализа списков мест в столице, где чаще всего совершаются грубые нарушения ПДД – правил парковки. В день буксируется около 10 автомобилей. Нарушители могут забрать их на стоянке (Эйшишкю пл. 127).

Водитель, не нашедший автомобиль, должен предварительно позвонить по общему телефону помощи 112, где ему подтвердят, действительно ли машину эвакуировали и куда обращаться для ее возврата. Кроме того, необходимая информация о буксируемом автомобиле будет предоставлена по короткому номеру 19988.

По короткому номеру 19988 также предоставляется информация о том, сколько придется заплатить нарушителю правил дорожного движения за буксировку и парковку автомобиля. Стоимость перевозки автомобиля составит 36,30 евро, еще 8,47 евро в сутки за хранение на стоянке, если автомобиль не заберут сразу. Водитель, нарушивший правила дорожного движения, также должен будет заплатить штраф в размере от 30 до 90 евро за нарушение.

Напоминаем, что в январе этого года вступили в силу поправки к закону, которые позволяют не только полиции, но и муниципальным чиновникам эвакуировать опасно припаркованные автомобили.

Только в Вильнюсе сотрудники службы общественного порядка за месяц выявляют около 2000 нарушений правил дорожного движения, в том числе и неправильной парковки, некоторые из которых представляют угрозу для окружающих, создают препятствия, провоцируют опасные дорожные ситуации.

Как проинформировала пресс-служба Вильнюсского городского самоуправления, в первую очередь будут убраны те автомобили, которые припаркованы в запрещенном месте, создают угрозу безопасности других участников дорожного движения (мешают обзору), ограничивают возможность движения других участников дорожного движения, препятствуют доступу экстренных служб, проезду мусоровозов к контейнерам для отходов.

Владелец не будет разыскиваться на момент изъятия автомобиля, но акт о принудительном изъятии будет отправлен владельцу/оператору транспортного средства не позднее следующего рабочего дня.

Представители службы общественного порядка разъясняют, что если автомобиль уже поднят, он не будет припаркован обратно на запрещенное парковочное место, но водитель сможет забрать автомобиль с парковки или с другого ближайшего парковочного места. В любом случае водителю придется оплатить понесенные перевозчиком расходы и штраф, наложенный за нарушение правил дорожного движения.

Автомобиль будет под охраной до тех пор, пока его не заберет водитель или владелец. В случае, если водитель или владелец не заберет автомобиль в течение 30 дней, ему будет выставлен счет за перевозку и хранение автомобиля либо он будет подлежать гражданско-правовому взысканию. Если собственник не известен или не известно его местонахождение, против бесхозного имущества возбуждается дело.

Как и прежде, сообщить о замеченном нарушении правил парковки можно будет в отдел общественного порядка Вильнюсского городского самоуправления по телефону 8 5 219 7948.

Сотрудники службы охраны общественного порядка по-прежнему будут вывозить неэксплуатируемые автомобили — многолетний хлам. В случаях, когда владелец известен, применяются штрафы. Если автомобиль не будет убран, муниципальные сотрудники отбуксируют автомобиль и примут решение о конфискации.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt