Обязательных прививок не будет, кабмин вносит предложение о тестах за счет работника

Правительство Литвы предлагает сейму принять поправки, чтобы работники определенных областей, не сделавшие прививку от коронавируса, платили за тесты сами.

Прежнего предложения кабмина ввести для работников определенных сфер обязательные прививки, не осталось.

«Правительству предоставлены полномочия утвердить перечень видов деятельности, в которых работникам разрешается работать, периодически тестируясь на предмет COVID-19, в соответствии с этим порядком, периодически тестируются непривитые и не переболевшие COVID-19, и это профилактическое тестирование сейчас осуществляется на бюджетные средства, суть изменения – чтобы теперь проверка здоровья на предмет заразного заболевания финансировалась уже не из госбюджета, а, я хочу подчеркнуть, за счет работника, а если работодатель решает – за счет работодателя», – сказал министр здравоохранения Арунас Дулькис.

«Есть два исключения, когда проверка здоровья будет проводиться за счет бюджета: когда работник не может прививаться из-за медицинских противопоказаний или когда не обеспечивается доступность вакцин»,– отметил министр.

Правительство в среду утвердило такой проект Закона о профилактике и контроле заразных заболеваний человека, он вносится в сейм, который и примет окончательное решение. Правительство предлагает сейму рассмотреть поправки в порядке особой срочности.

Предлагается, чтобы такой порядок вступил в силу с 1 декабря.

Представившая предложение правительства позже на пресс-конференции премьер Ингрида Шимоните сказала, что оплачиваемое за счет налогоплательщиков тестирование для непривитых людей было понятно, когда в стране не было достаточно вакцин, а сейчас, в условиях свободного доступа к вакцинированию, его было бы «трудно объяснить и оправдать».

По ее словам, сейчас тесты непривитых людей «обходятся налогоплательщикам более чем в десять миллионов евро, и могут быть оправданы в том случае, когда нет альтернативных средств управления пандемией, то есть вакцин».