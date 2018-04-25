Очереди в детсад

Nuotrauka vilnius.lt/ Sauliaus Žiūra

В Вильнюсе в детские сады не попали и дожидаются своей очереди 3 тысячи детей, сообщает Русская служба Радио ЛРТ.

Попали в списки 7,4 тысячи малышей, они начнут посещать дошкольные учреждения с сентября. Вице-мэр столицы Эдита Тамошюнайте говорит, что из тех, кто не попал в государственные садики, 900 детей ходят в частные, а их родители получают ежемесячную компенсацию в 100 евро. Абсолютное большинство стоящих в очереди – дети до трех лет.

Самоуправление рассчитывает принять несколько десятков детей в дополнительные группы детских садов в Пилайте и Пашилайчяй.