Оформлять визы иностранным родственникам россиян станет проще

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Правительство РФ вводит новый алгоритм оформления виз и нахождения в стране родственников россиян с иностранным гражданством.

Теперь зарубежные родственники россиян могут подать обыкновенное письменное заявление для оформления долгосрочной частной визы сроком действия на год. До сих пор, чтобы продлить визу, иностранные родственники россйиских граждаТаким образом, создаются более комфортные условия пребывания гостей в России. Чтобы оформить разрешение на временное проживание или вида на жительство становится больше времени.

Под иностранными родственниками граждан РФ подразумеваются близкие родственники из-за рубежа: супруг / родители / дети / братья / сестры / бабушки / дедушки / внуки.