Огнетушители в гаражах

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Каждый водитель отлично знает, что в исправном автомобиле должен быть огнетушитель. А знаете ли вы, что огнетушитель должен быть и в вашем гараже и, если его нет, вы можете получить штраф?

По словам руководителя Государственной противопожарной службы Юриса Таргонскаса, согласно всем требованиям, в гараже обязан быть хоть один огнетушитель весом 4 кг, а если это двухместный гараж — в нем должны быть два таких огнетушителя.

Специалист подчеркнул, что речь идет об индивидуальных гаражах. В свою очередь, к большим гаражам уже другие требования. Если речь идет о строении, предназначенном для гаражей, то в нем должны быть 4 огнетушителя по 2 кг или 2 огнетушителя по 6 кг, в зависимости от общей площади строения. Такое требование применяется к гаражам, общая площадь которых больше 500 кв. м или в которых 50 или больше парковочных мест. Поэтому если вы оставляете автомобиль на подземной автомобильной парковке, которая оборудована под многоквартирным домом, то достаточно, чтобы эта парковка была обеспечена нужным количеством огнетушителей.

Если же гараж индивидуальный — необходим и индивидуальный огнетушитель. Что же касается гаражных сообществ, где чаще всего находится множество металлических гаражей, то там применяются такие же требования, как и в случае с индивидуальными гаражами.

Если гараж проверят специалисты, которые придут к выводу, что хозяин гаража не придерживается правил пожарной безопасности, ему могут выписать штраф. В первый раз такой штраф составит половину минимального штрафа — 5 евро. Между тем максимальный штраф может составить 70 евро.

По словам специалиста, наибольшее внимание уделяется большим площадкам, площадь которых превышает 600 кв. м. Такие гаражи проверяют каждые 3 года. Если специалисты не находят никаких нарушений, проверка таких гаражей осуществляется каждые 5 лет.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ