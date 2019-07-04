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В Литве изменится порядок регистрации пассажиров морских судов, сообщила пресс-служба Министерства транспорта республики. Кроме имени, фамилии, пола и даты рождения также будет нужно указать данные о гражданстве.

Предполагается, что внесение сведений о гражданстве облегчит работу компетентным органам, проводящим поисково-спасательные операции. Также это необходимо, чтобы облегчить процедуру идентификации. Имеющаяся информация в случае аварии позволит быстрее предоставить информацию родственникам, а также уменьшить необходимость консульской помощи, отметили в министерстве.

Ожидается, что с 2022 года сведения о пассажирах на борту корабля будут подаваться в национальную систему одного окна.

Данные изменения вносятся в соответствии с новыми положениями директивы Европейского союза.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ