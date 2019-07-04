Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

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В столице планируется ввести правила аренды скутеров и велосипедов. Правила, которые еще должны быть утверждены вильнюсским самоуправлением, установят общие требования, которым должны соответствовать как поставщики услуг, так и их клиенты.

Например, правилами предусматривается возможность для муниципалитета ограничивать максимальный трафик или скорость транспортных средств в местах, где предусмотрен приоритет пешеходного движения, а также накладывать ограничения на их парковку. Велосипеды или самокаты будет запрещено оставлять на пешеходных зонах, если на них остается меньше полутора метров для прохода пешеходов, а также на улицах, на велосипедных дорожках, на поворотах, внутри зданий или на частных территориях и автостоянках, а также на остановках общественного транспорта.

Транспортное средство, оставленное в неположенном месте, должно быть убрано в течение четырех часов, в противном случае самоуправление оставляет за собой право сделать это самостоятельно.

По словам представителей компании „Susisiekimo paslaugos“, цель этих изменений — установить минимальные требования для поставщиков услуг, поэтому в правилах не говорится о личных велосипедах или самокатах. Поставщики услуг в обязательном порядке должны информировать своих клиентов о безопасности, о том, где разрешено перемещаться на арендованных транспортных средствах, и о том, как и где их припарковывать, чтобы не мешать пешеходам.

На сегодняшний день вводить штрафы за нарушение правил не предусматривается, планируется положиться на сознательность сторон. Однако, если такая необходимость возникнет, правила будут пересмотрены.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ