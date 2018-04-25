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Около 1,6 млрд человек могут лишиться средств к существованию из-за пандемии

Photo by Gareth1953 All Right Now on Foter.com / CC BY

Около 1,6 млрд человек могут лишиться средств к существованию из-за пандемии. Такие данные приводятся в исследовании Международной организации труда (МОТ), сообщает БЕЛТА.

Это обусловлено резким сокращением рабочего времени из-за вспышки COVID-19. Средств к существованию может лишиться почти половина рабочей силы в мире. По данным МОТ, на этих работников негативно влияют ограничительные меры государств, а также тот факт, что они заняты в наиболее пострадавших от коронавируса секторах экономики.

МОТ вынуждена ухудшить свой прогноз по ситуации на рынке труда в II квартале текущего года. Организация считает, что рабочее время уменьшится на 10,5% (прежняя оценка — на 6,7%). Значит, работу могут потерять 305 млн человек. Такой пессимистичный сценарий связан с продлением и расширением ограничительных мер.

Но фоне пандемии МОТ призывает к срочным, целенаправленным и гибким мерам по поддержке работников и предприятий.

belta.by

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