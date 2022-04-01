Окончательно отключаются старые номера служб помощи, остается только 112

В пятницу старые номера экстренной помощи различных служб будут навсегда отключены, останется один номер экстренной помощи — 112.
Услуги по телефонам 01, 02, 03, 101, 102, 103, 011, 022, 033 были недоступны с октября прошлого года, но до сих пор жители, позвонившие на эти номера, могли еще слышать информационное сообщение на литовском и русском языках, в которых предлагалось использовать номер 112.
По данным Противопожарно-спасательной службы, окончательная деактивация старых номеров экстренных служб позволит отказаться от давнего префикса междугородной связи 8, действовавшего со времен СССР, и заменить его единым международным префиксом 00 для телекоммуникационных сетей.
После звонка по общему номеру службы экстренной помощи 112 операторы связи заботятся о том, какие службы экстренной помощи необходимо уведомить о необходимости оказания помощи. На этот номер можно позвонить с любого телефонного устройства, и даже без SIM-карты.
Как решило правительство в 2019 году, 2021 год был последним годом, когда службы смогли перейти на 112, последними из услуг срочных служб к универсальному номеру была добавлена служба скорой помощи.
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