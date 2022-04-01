Синкявичюс пригласил Украину участвовать в программе климатических изменений ЕС

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс в четверг пригласил Украину к переговорам о членстве в программе Европейского Союза (ЕС) по климатическим изменениям LIFE, сообщили в офисе делегированного Литвой комиссара.

«Украина выполнила все условия для начала переговоров о членстве в программе LIFE, поэтому я предложил министру экологии и природных ресурсов Украины Руслану Стрилецу как можно скорее начать этот процесс», — сказал Синкявичюс.

По его словам, это партнерство стало еще более важным из-за агрессии России против Украины и влияния войны на климат и окружающую среду.