Синкявичюс пригласил Украину участвовать в программе климатических изменений ЕС

Еврокомиссар Виргиниюс Синкявичюс в четверг пригласил Украину к переговорам о членстве в программе Европейского Союза (ЕС) по климатическим изменениям LIFE, сообщили в офисе делегированного Литвой комиссара.
«Украина выполнила все условия для начала переговоров о членстве в программе LIFE, поэтому я предложил министру экологии и природных ресурсов Украины Руслану Стрилецу как можно скорее начать этот процесс», — сказал Синкявичюс.
По его словам, это партнерство стало еще более важным из-за агрессии России против Украины и влияния войны на климат и окружающую среду.
«И мы готовы помочь Украине присоединиться к программе LIFE», — сказал комиссар ЕК по вопросам окружающей среды, океанов и рыболовства.
В пресс-релизе бюро Синкявичюса приглашение Украине присоединиться к LIFE называется «первой ласточкой на пути Украины в ЕС».
Программа LIFE является инструментом финансирования политики ЕС в области окружающей среды и климата с 1992 года. В ее рамках было реализовано более 5 500 проектов при софинансировании, а общая выделенная сумма составляет 5,4 млрд евро.
После присоединения к программе LIFE, Украина сможет получить финансирование для помощи в ликвидации экологических последствий российского вторжения: загрязнения, разрушения экосистем и других долгосрочных последствий.
*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено