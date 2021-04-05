Окончательно завершен первый этап газопровода из Литвы в Польшу

Фото ambergrid.lt

Окончательно завершилась прокладка первого участка в 73 км газопровода GIPL, который соединит Польшу и Литву, сообщил оператор системной передачи газа в Литве — компания Amber Grid.

Компания получила подтверждение Государственной инспекции по территориальному планированию и строительству о том, что качество газопровода соответствует правовым актам.

«Официально подтверждено, что первый участок газопровода GIPL пригоден для безопасного использования и передачи намеченных максимальных мощностей», – отметил в пресс-релизе гендиректор Amber Grid Немунас Бикнюс.

Общая протяженность части газопровода на литовской стороне составляет 165 километров. По словам Н. Бикнюса, второй этап в 30 км планируется завершить до конца апреля.

В данный момент уже сварено 149 км газопровода, осталось сварить последние 16 км и завершить строительство газоучетной станции. Завершить прокладку газопровода планируется до конца этого года. Ею занимаются компании Alvora и Siauliu dujotiekio statyba.

Фото ambergrid.lt

Газопровод GIPL, который начнет действовать в конце 2021 года, позволит получать газ из разных источников, поставлять газ из Польши, в Польшу и Украину или другие страны. Этот газопровод позволит более эффективно использовать газопередающую систему Литвы и терминал сжиженного природного газа в Клайпеде.

GIPL соединит рынки Литвы, Балтийских стран и Финляндии с Евросоюзом. По трубопроводу в направлении Балтийских стран можно будет транспортировать до 27 тераватт-часов газа в год, а в направлении Польши – до 21 тераватт-часов.