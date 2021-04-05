В сеть утекли данные более 500 миллионов пользователей Facebook

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На одном из хакерских форумов были выложены данные более 533 миллионов пользователей социальной сети Facebook, из них почти четыре миллиона израильтян, сообщает Business Insider.

На форум были выложены имена пользователей, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения и другие данные.

Эти данные, по мнению специалистов, могут быть использованы для различных махинаций.

Речь идет о данных пользователей из 106 стран.

При этом руководство Facebook заявило, что речь идет о старой утечке, о которой стало известно в 2019 году. Проблема, которая привела к утечке данных, согласно заявлению, уже устранена.