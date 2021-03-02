ООН: нельзя допустить дальнейшего роста неравенства из-за технологической революции

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В ООН заявили, что международное сообщество должно сделать все возможное для того, чтобы развитие технологий не привело к росту неравенства как внутри стран, так и между странами, как это неоднократно происходило в прошлом, сообщается на сайте центра новостей ООН.

Восстановление разрушенной пандемией экономики предоставляет странам возможность активно внедрять и использовать новые технологии, такие как искусственный интеллект, 3D-принтеры, редактирование генов. Эксперты оценивают потенциал этого рынка в $350 млрд. А к 2025 году он может вырасти до $3,2 трлн.