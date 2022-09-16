ООН призвала ЕС бороться с изменениями климата, несмотря на рост цен на энергоносители

Она отметила, что «этот импульс понятен», но он, по ее словам, ведет к далеко идущим последствиям, так как способствует глобальному потеплению.

«У нас нет возможности отступать назад перед лицом климатического кризиса», — отметила она.

Аль-Нашиф добавила, что странам ЕС нужно развивать проекты в сфере возобновляемых источников энергии и энергоэффективности.

Ряд европейских стран столкнулся с резким ростом цен на энергоносители, местных жителей призывают экономить энергию, чтобы избежать перебоев с ее подачей зимой.

Ранее в сентябре глава Минэкономики Германии Роберт Хабек заявил, что Германия продлит до весны следующего года срок эксплуатации двух из трех продолжающих работать АЭС. Изначально предполагалось, что к концу года Германия откажется от всех трех АЭС, однако из-за энергетического кризиса страна пересмотрела свое решение.