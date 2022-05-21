ООН: с начала войны Украину покинули свыше 6,4 млн беженцев, более 1,9 млн вернулись

Nuotrauka BNS/ Gabrielė Navickaitė

По данным ООН, после начала войны, с 24 февраля, Украину покинули свыше 6,4 млн беженцев, около половины из них – несовершеннолетние. При этом отмечается, что более 1,9 млн человек, покинувших страну, позже вернулись в Украину. Причем за последнюю неделю число выезжающих и возвращающихся в Украину примерно равное.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев называет основные страны, которые приняли украинских беженцев (по состоянию на 19 мая): Польша (около 3,4 млн), Румыния (943 тыс.), Венгрия (627 тыс.), Молдова (468 тыс.), Словакия (433 тыс.).