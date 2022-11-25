Опасные профессии

Смерть Д. Алимова потрясла сообщество медиков. По данным Вильнюсской службы скорой помощи, Д. Алимов стал первым работником скорой помощи в столице, погибшим при спасении человека за все время независимости. С 2019 года Д. Алимов работал на станции скорой помощи в Вильнюсе, мечтал стать фельдшером, учился, но так и не закончил учебу.

На минувшей неделе произошла трагедия с еще одним сотрудником экстренной службы. 19 ноября погиб в результате несчастного случая пожарный-спасатель, спешивший на помощь в Алитусском районе. Около 21.18 в селе Макнюнай Алитусского района произошло ДТП, которое закончилось трагически. Пожарный-спасатель, находившийся за рулем ведомственного автомобиля при исполнении служебных обязанностей, выехал на вызов в Алитусский район. Сообщалось о возгорании. Во время движения, по предварительным данным, у водителя возникли проблемы со здоровьем, в результате чего автомобиль врезался в стену здания. Пожарный (1963 г.р.) погиб. Ведется досудебное расследование.

Недавно в Литве было зафиксировано еще одно происшествие, когда пострадал выехавший на вызов медик. Встречаются агрессивные пациенты в приемных отделениях больниц. Подобные случаи нередки в хронике происшествий.

Работники экстренных служб отмечают, что не чувствуют себя в безопасности при выполнении своих служебных обязанностей. В теории работники скорой медицинской помощи (СМП), которые выезжают на вызовы, имеют некоторую защиту. Рации, которые они используют для связи со станцией СМП, имеют встроенную сигнализацию. При ее активации создается оповещение, и на место высылается помощь — прибывает дополнительная бригада СМП и сотрудники полиции. Однако такая защита носит скорее теоретический характер, говорят работники службы скорой помощи. Ведь помощь приходит не сразу, не хватает и психологической поддержки. К сожалению, детские смерти, несчастные случаи, насилие – это будни бригад скорой помощи.

Чтобы избежать болезненных ситуаций, необходимо разработать четкий и подробный алгоритм действий для экстренных служб. Кроме того, если звонок в скорую вызывает хоть малейшее подозрение, что на месте происшествия возможна небезопасная ситуация, одновременно должны быть отправлены сотрудники полиции, считают эксперты. Однако полицейских не хватает. Как недавно заявил генеральный комиссар полиции Ренатас Пожела, в Литве не хватает примерно полутора тысяч полицейских. На нехватку работников сослались и в службе пожарной безопасности. Наибольший риск для безопасности пожарных представляет именно тот факт, что на место происшествия выезжают неполные бригады. По его словам, пожарные подвергаются большему риску из-за взрывов электропроводов, агрессивных жителей.

Представители социальных работников также заявляют об агрессии, с которой они сталкиваются на работе. Ведь им приходится работать с семьями социального риска, среди которых часто есть люди с зависимостями.

Сотрудники экстренных служб отмечают необходимость обеспечения должной не только физической, но и правовой защиты. Так, сотрудники служб скорой помощи неоднократно упоминали, что хотели бы юридически причисляться к уставным должностным лицам, поскольку видят много общего в работе. Среди необходимых льгот речь идет не только о досрочной пенсии, но и о социальных и правовых гарантиях.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ