Оплата больничного

По данным «Содры», заявки не подали 38 000 жителей. Это 3% от всех больных, которые могли получить пособия (эти люди должны получить 8 млн евро). Однако не все они получат эти деньги: не получат те, кто подаст заявку слишком поздно — через 12 и более месяцев с момента получения больничного. «Содра» напоминает, что жители, которые работают самостоятельно (за исключением тех, кто работает по бизнес-удостоверению), также могут претендовать на пособие по болезни. Эти выплаты человек получает после того, как декларирует доходы и заплатит «содровские» налоги. Например, если в ноябре заболеет человек, работающий по справке об индивидуальной деятельности, и подаст в «Содру» заявку на получение пособия, то ему могут не насчитать пособие или насчитать минимальное. В мае 2020 года он декларирует доходы за 2019 год, заплатит налоги, и тогда «Содра» назначит ему выплаты или пересчитает пособие. Чтобы самозанятый человек сразу получал такое пособие, он должен платить «содровские» налоги авансом каждый месяц.

Порядок выплаты больничных

«По интернету можно заполнить заявление, которое будет действовать в течение неограниченного времени, — на сайте sodra.lt/gyventojui. Его можно заполнить, не дожидаясь болезни. Такая заявка будет действовать и в будущем», – сказал представитель «Содры» Эвалдас Микутис.

В случае болезни нужно обращаться к врачу, который выдаст электронный бюллетень, а причитающуюся выплату «Содра» переведет на указанный счет.

Прошение о выплате по болезни можно подать в течение календарного года после выздоровления. Проверить, есть ли у вас неоплаченные бюллетени, также можно на личной страничке в системе «Содры».

Решение о выплате принимается за 10 рабочих дней, после того как из медучреждения и от работодателя получены все необходимые данные и документы.

Деньги на счет поступают в течение 7 рабочих дней после принятия решения.

Важно знать, что выплаты по уходу за членом семьи выплачиваются не больше, чем за 7 календарных дней, если члену семьи больше 14 лет, и не больше, чем за 14 календарных дней, если вы присматриваете за ребенком младше 14 лет.

Выплату могут назначить и за уход за ребенком дошкольного возраста, когда в детсадах или дошкольных группах объявлен карантин.

Размер выплат зависит от размера доходов. Первых два дня оплачивает работодатель, и выплаты составляют от 62% до 100%. (Кстати, в прошлом году размер выплат был не менее 80%.) Начиная с третьего дня начинает платить «Содра».

Выплаты присматривающему за заболевшим членом семьи с первого дня платит «Содра», и они составляют 65% от компенсируемого размера зарплаты.

Минимальная выплата после вычета налогов за один день составляет 5,62 евро, максимальная — 59,96 евро, а в случае ухода за заболевшим членом семьи — 63,71 евро.

Кстати, многие жители, получающие минимальную зарплату, могут не знать о том, что, взяв больничный, они теряют стаж. От величины стажа зависит пенсия. Стаж зависит от уплаченных взносов с зарплаты или других доходов. Поэтому, если зарплата у человека минимальная, пособие по болезни может составлять 62% зарплаты, значит, и налоги платят только с 62% минимума.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ