Оппозиция поддержит строительство физического барьера на границе – С. Сквярнялис

Он отметил, что это будет долговременной, надежной инвестицией. Так как, по мнению С. Сквярнялиса, сложно ожидать перемен в Беларуси в ближайшее время, то это будет не месячная и не годовая инвестиция.

Староста фракции социал-демократов Альгирдас Сисас отметил, что строительство барьера — «это государственное дело, это не дело одной какой-либо партии».

«Стена должна быть, и ее нужно сделать как можно скорее, конечно, обращая внимание на цены, так как часто с увеличением спроса и цены повышаются. Мне кажется, что представленный проект составлен оптимально, понимаю, что самая большая проблема, говоря просто, чтобы было много проволоки, а забор уже и будет», — отметил А.

Староста правящей Партии свободы Ева Пакарклите заявила, что фракция одобряет физический барьер.

«Это жесткая часть (проекта), Партия свободы одобряет, чтобы процесс был более быстрым и слаженным, и вы не застревали в бюрократических процедурах, и это было общее мнение всех представителей фракций, что мы должны двигаться как можно быстрее», — сказала она.

Также она отметила, что должны реализовываться и так называемые мягкие проекты, которые будут отвращать мигрантов от попыток добраться до Европы через Беларусь. Среди таких она упомянула информационную кампанию в интернете, в соцсетях, уличную рекламу в самом Ираке.

Также политики на пресс-конференции заявляли о своей поддержке решению разворачивать мигрантов министра внутренних дел Агне Билотайте.

Староста фракции Союза либералов Эугениюс Гентвилас заявил, что решение о разворачивании мигрантов «ведет к качественно новой ситуации».

«А. Лукашенко рискует подавиться этими потоками, которые инициировал, и, если Литва будет продолжать разворачивать мигрантов, представьте, что произойдет в Беларуси, совершенно неожиданная ситуация», — сказал Э. Гентвилас.

Также Э. Гентвилас заявил, что, хотя «вызывает тревогу судьба людей, которых подталкивали перейти границу в Европейский Союза», но задачи литовской дипломатии — показать, что мигранты из Беларуси не соответствуют определениям беженцев согласно международным правовым актам.

«Задача нашей дипломатии — показать, что это потоки беженцев, которые не соответствуют определению беженца, поэтому Литва не может и не в состоянии соблюдать эти условия с точки зрения прав человека, так как это принудительный или превращенный в инструмент гибридной агрессии поток беженцев», — говорил Э. Гентвилас.

Социал-демократ А. Сисас сказал, что выбрана верная тактика, так как «мы видим, какое напряжение в Литве, обеспокоенные жители, есть проблемы с размещением и так далее».

«Эта тактика хороша, тем более, что информация распространяется в соцсетях, не зря и глава погранохраны информировал, что часть нелегалом пошла к границе с Польшей, где такого не было», — сказал А. Сисас.

Ранее премьер Ингрида Шимоните заявила, что правительство может одобрить предложение Службы погранохраны о таком заборе.

Длина его может составить 500 км, а строительство обойдется в 152,460 млн евро.

Для строительства такого забора необходим специальный проект закона, который сейм будет обсуждать на чрезвычайной сессии на следующей неделе.

В этом году границу из Беларуси в Литву перешло более 4 тыс. нелегальных мигрантов. Большинство из них — иракцы. Литва из-за возросшей нелегальной миграции объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны называют выросшие потоки незаконной миграции гибридной агрессией белорусского режима.